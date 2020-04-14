“يو إل” توضح أهمية التعاون لمنع تهديدات الإنترنت في الشرق الأوسط



الرياض- أشارت منظمة “يو إل” UL العالمية لعلوم الأمان والسلامة، إلى ضرورة العمل مع مختلف الهيئات والسلطات في الشرق الأوسط في سبيل تكثيف الجهود لحماية المنطقة من الهجمات الإلكترونية خصوصاً مع التوجه إلى تنفيذ المزيد من العمليات عبر شبكة الإنترنت مؤخراً.

وتواجه بلدان الشرق الأوسط تحديات متصلة بالهجمات الإلكترونية والأمن السيبراني، مع الاستخدام الواسع للتكنولوجيا مع النمو الاقتصادي المتسارع للمنطقة وتحولها لسوق رئيسي للتجارة والسياحة عالمياً.

حيث يتوقع أن تتزايد تحديات الأمن السيبراني بشكل أكبر خلال الأعوام الخمسة المقبلة، مع تطور إنترنت الأشياء (IoT) وظهور شبكات الجيل الخامس (5G)، خاصةً مع التكهنات التي تشير إلى أنه سيكون هناك أكثر من 40 مليار جهاز متصل بالإنترنت بحلول عام 2025.

ووقعت منظمة “يو إل” مؤخراً مذكرة تفاهم مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية، والتي بمقتضاها سيقوم تعاون بين الجانبين لبناء نظام أكثر إحكاماُ للأمن السيبراني في المملكة. وتلعب المنظمة حاليا دورا مهما في دعم المنظمات والشركات في جميع أنحاء الشرق الأوسط للمساعدة في وقف التهديدات المحتملة.

وبهذه المناسبة صرح حامد سيد، نائب الرئيس والمدير العام لشركة “يو إل”UL الشرق الأوسط: “يتعين على كافة المؤسسات في الشرق الأوسط، وخاصة الهيئات والمؤسسات الحكومية، العمل بشكل متكامل لتطوير الأمن السيبراني العام من أجل المساعدة في جعل العالم أكثر مكان آمن”.

وعملت منظمة “يو إل” على المشاركة في وضع أكثر من 25 معيارا وإطارا للأمن السيبراني، تتضمن الاستراتيجيات وتقييم المنتجات والأجهزة الأمنية واعتمادها. بالإضافة إلى تقديم خبراتها الطويلة للمؤسسات التي تعمل على حماية أمنها وعملائها في المنطقة.

وتشمل قائمة UL المتزايدة للحلول الأمنية لإنترنت الأشياء، مستوى الثقة للمزود السيبراني، وبرنامج ضمان الأمن السيبراني وIEC 62443. والذي يساعد المؤسسات على تقليل مخاطر التعرض لـ ICS شبكات التهديدات السيبرانية، وذلك لأنه يشكل معياراً عالمياً لشبكات نظام التحكم الصناعي.

وأكد حامد سيد أنه لا يمكن تجاهل الأمن السيبراني كمجرد مشكلة بسيطة في مجال تكنولوجيا المعلومات. ولذا تعمل الأطر والمعايير الجديدة على توفير المزيد من الأمان للشركات والمساعدة في حماية المستخدمين والعملاء.