“يو سي ماس” تقيم مسابقتها الحادية عشرة لـ”الاباكس والحساب الذهني”

عمان- برعاية من الأميرة سمية بنت الحسن، أقامت “يو سي ماس UCMAS” الأردن المسابقة الوطنية الحادية عشرة للاباكس والحساب الذهني مساء الجمعة 13.09.2019 في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب.

وقد حضر حفل الافتتاح الدكتور خلدون أبو غربية، عميد كلية الملك عبدالله الثاني للهندسة في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، مندوبا عن صاحبة السمو الملكي. وأقيمت المسابقة بحضور جمع غفير على رأسه الكسان وانغ، مندوب مؤسسة UCIC التعليمية الماليزية، ومندوبي الشركات الراعية وعلى رأسهم؛ الشريك المفوض سلطان البطاينة من نشمي ترافل وفريق البنك الأهلي، وهما الراعيان البلاتينيان للمسابقة.

هذا وتخلل المسابقة حفل تخريج فوج العام الحالي ممن أتموا مستويات “يو سي ماس” العشرة بنجاح، وتحدث بالنيابة عنهم الطالب مروان ماركوس جوينات والطالبة يارا صبري مسعد، وعبرا عن سعادتهما بإتمام كامل مسيرة “يو سي ماس” الطويلة وشكرا كل من ساعدهما على إتمامها.

ويذكر أن المسابقة الوطنية تؤهل الطلبة الفائزين لتمثيل الأردن في النسخة الدولية منها والتي ستقام في العاصمة الكمبودية بنوم بنه في شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل؛ حيث سيخضع أبطال الأردن لمعسكر تدريبي مكثف استعدادا للمسابقة، وهم لهذا العام رانيا محمد أبو هديب للمستوى الأول وأميرة سامح يعيش للمستوى الثاني، وزيد خالد الرواشدة للمستوى الثالث، وإيناس أمير عبداللطيف للمستوى الرابع، ولميس يوسف الهندي للمستوى الخامس، وهبة جبر محمد جبر للمستوى السادس، ولينا غريب خطايبة للمستوى السابع، وزينة ساري مصاروة للمستوى الثامن، وحلا عاهد موسى للمستوى المفتوح. بينما فاز كل من الطالب يامن طلال غزال كبطل للمسابقة السمعية والطالبة يارا صبري مسعد كبطلة لمسابقة الفلاش.

ومن جهتها، عبرت إدارة البنك الأهلي عن سعادتها برعاية المسابقة، التي تؤكد التزام البنك بدعم الطلبة المبدعين وتوفير البيئة المناسبة لهم؛ حيث يحرص البنك الأهلي على التفاعل والتواصل مع مجتمعي الطلبة والأهالي من خلال رعايته مختلف المسابقات والفعاليات. بينما أشاد السيد سلطان البطاينة بمستوى طلبة “يو سي ماس” العالي، وعبر عن فخره بمساهمة “نشمي ترافل” بإيصال أبطال المسابقة الى شتى بقاع الأرض لرفع اسم وعلم الأردن عاليا.