َحملة وطنية للحفاظ على الثروة الحرجية في جرش

صابرين الطعيمات

جرش- برعاية محافظ جرش الدكتور فراس ابو قاعود وبحضور رئيس لجنة بلدية جرش الكبرى حمد الكرازنه والدكتور مؤيد القاضي مساعد محافظ جرش ومدير شرطة جرش العقيد محمد الرحاحله اقامت محافظة جرش حمله توعيه للمناطق الحرجيه في منطقة ثغرة عصفور بمشاركة المجلس التنفيذي والأشغال العامه ومديرية الزراعه وعدد من اهالي محافظة جرش واشتملت الحمله على تنظيف أحراش منطقة ثغرة عصفور

محافظ جرش فراس ابو قاعود قال إن هذه المناطق هي المتنفس والمنظر الجميل للمواطن الأردني ويجب علينا جميعاً الحفاظ عليها ونحن كحاكميه اداريه سنتخذ أشد العقوبات لمن تراوده نفسه المساس بهذه الثروه الجميلة.