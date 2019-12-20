٤ ذهبيات وفضيتين لمنتخب المواي تاي في بطولة آسيا

عمان – الغد – واصل المنتخب الوطني للمواي تاي تألقه في بطولة آسيا والتي تستضيفها العاصمة الإماراتية أبوظبي بعد أن أضاف اليوم الجمعة منتخب الناشئين إلى رصيد الأردن 6 ميداليات من بينها ٤ ميداليات ذهبية وفضيتين.

وجاءت الميداليات الذهبية الأربعة من خلال اللاعبين ، عمر الصعوب بعد فوزه على اللاعب الإماراتي بالضربة الفنية القاضية في النهائي وعبدالسلام جليل بعد تخطيه في النهائي اللاعب اللبناني وعمر عطية بعد فوزه في النهائي على خصمه الكوري الجنوبي وجوري حمور في أعقاب انسحاب اللاعب الإيراني من النزال النهائي.

وحقق اللاعبان جاسر الصوالحة وأسعد طوقان ميداليتين فضيتين بعد خسارتهما في النهائي أمام كل من اللاعب الفلسطيني والإماراتي على التوالي.

وتستكمل يوم غد المشاركة الأردنية في بطولة آسيا للمواي تاي والذي يشارك فيها أكثر من 300 لاعباً ولاعبة يمثلون 26 دولة.

وسيشهد يوم غد السبت خوض كل من اللاعبين أحمد حجات وفارس حجات وريم عيسى لنهائيات أوزانهم.