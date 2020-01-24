‎المياه تحذر من فيضان سد الوالة للمرة الأولى

عمان- الغد- حذرت وزارة المياه والري من فيضان سد الوالة خلال الساعات القليلة القادمة بعدما اقترب امتلاؤه بكامل طاقته التخزينية باتجاه وادي الوالة والهيدان للمرة اللأولى هذا العام.

‎ودعا الناطق الاعلامي عمر سلامة جميع الاخوة المواطنين ضرورة اخذ الحيطة والحذر وكذلك البلديات والجهات المعنية اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة وعدم الاقتراب من مجرى الوادي كاشفا عن تدفق المياه الى داخل جسم السد باكثر من ٤٠م٣/ثانية.

واهاب بالجميع ضرورة متابعة مواقع الوزارة اولا باول للاطلاع على واقع السدود واحتمالية فيضان المياه فيها .