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‎هل سمعت بالطلاق المبكر؟ وما هو العمر المناسب للزواج برأيك؟ .. حلقة جديدة من “حل وسط”

منذ ساعة واحدة
بسنت زيدان، معدة ومقدمة برنامج "حل وسط"

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عمان – الغد – ‎في حلقة جديدة من برنامج “حل وسط”، تعرض مقدمة البرنامج ومُعدته بسنت زيدان، موضوع الطلاق المبكر.

وتتطرق الحلقة إلى  “زواج القُصر”، الذي يقصد به الزواج بين الأعمار الصغيرة. وتستعرض أثر الزواج المبكر على نسبة الطلاق قبل نهاية العام الأول على الزواج.

وتعرض زيدان في الحلقة الأسباب التي تجبر الشاب او القتاة على خوض تجربة نوعية تحول حياتهم بشكل مختلف من عدة نواحي اجتماعية او ثقافية.

وتتضمن حلقة “حل وسط” مشاركات من شباب طموحين شاركوا حملات توعوية للحد من زواج القصر، يتحدثون عن تجاربهم بفيديوهات قصيرة للتفاعل مع الحلقة.

‎يأتي البرنامج ضمن الدورة البرامجية لدعم الشباب وإبراز مواهبهم التي تم إطلاقها في شهر آب الماضي , ويُذكر أن البرنامج يُعرض كل يوم ثلاثاء.

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