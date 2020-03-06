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‎ سد الكفرين على وشك الفيضان بأي لحظة للمرة الأولى

منذ 31 دقيقة

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عمان- الغد- حذرت وزارة المياه والري من فيضان سد الكفرين خلال الساعات القليلة القادمة بعد قرب امتلائه بكامل طاقته التخزينية باتجاه مناطق الاغوار والروضة والكفرين البالغة (8,4) مليون م٣ حيث وصل التخزين الى اكثر من (٩٨٪).

‎ودعا الناطق الاعلامي عمر سلامة جميع الاخوة المواطنين ضرورة اخذ الحيطة والحذر وكذلك البلديات والجهات المعنية اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة وعدم الاقتراب من مجرى الوادي حيث ستتدفق المياه بطاقة 15 م٤ /ثانية

واهاب بالجميع ضرورة متابعة مواقع الوزارة اولا باول للاطلاع على واقع السدود واحتمالية فيضان المياه فيها .

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