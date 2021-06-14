‏وزارة الثقافة تُعلن نتائج أسماء الفائزين بمسابقاتها الثلاث في المسرح والشعر والأفلام

عزيزة علي

عمان- أعلنت وزارة الثقافة اليوم الاثنين نتائج مسابقاتها الثلاثة “نصوص الأفلام”، “النصوص المسرحية”، “الشعر وكلمات الأغاني” التي أطلقتها الوزارة ضمن الخطة الوطنية لاحتفالية مئوية تأسيس الدولة الأردنية.

وفاز بمسابقة “نصوص الأفلام “، فئة الفيلم الروائي القصير احمد الفالح بالجائزة الأولى وقيمتها 2000 دينار عن مشاركته “كحل العين”، ونصر الداود بالجائزة الثانية وقيمتها 1500 دينار عن مشاركته “المدمعانية، وابراهيم ابو حماد بالجائزة الثالثة وقيمتها 1000 دينار عن مشاركته “البرلماني الأردني: شمس الدين سامي”، ومحمود الزيودي بالجائزة الرابعة وقيمتها 750 دينار عن مشاركته “ليل الاحرار”.

وفازت في فئة مسابقة الفيلم الوثائقي: رشا الحسن بالجائزة الأولى: وقيمتها 2000 دينار عن مشاركتها “عمّان، هل تسمعيني؟”، وفاز الجائزة الثانية: وقيمتها 1500 دينار سامر الحن)، وعن مشاركته “صورة وحكاية”، وفاز بالجائزة الثالثة وقيمتها 1000 دينار بكر القباني)، عن مشاركته “جرش”، .وفاز بالجائزة الرابعة: وقيمتها 750 دينار أحمد سويلم عن مشاركته “الهواشم، فرسان الأمل”.

أما مسابقة “النصوص المسرحية”، الموجهة للكبار فوق 35 سنة، فقد فاز الجائزة الأولى: وقيمتها 2000 دينار علي عليان، عن مشاركته “همس العواصف”، وفازت الجائزة الثانية: وقيمتها 1500 دينار أسماء زيتون)، عن مشاركتها “صناديق”، وفاز بالجائزة الثالثة: وقيمتها 1000 دينار عبد الحكيم حرب محسن)، عن مشاركته “وستغسل يا نهر الأردن”، وفي مسابقة “النصوص المسرحية” الموجهة للكبار ما دون 35 سنة، قررت لجنة التحكيم حجب الجائزة الاولى، ومنح الجائزة الثانية: وقيمتها 1000 دينار للفائز لإياد سليمان)، عن مشاركته “طيور الأبابيل”، ومنح الجائزة الثالثة وقيمتها 750 دينار للفائزة ديمة سعيد)، وعن مشاركتها “المحبة “الروح الأبدية”.

وقررت لجنة التحكيم مسابقة “النصوص المسرحية” الموجهة للأطفال فوق 35 سنة حجب الجائزة الأولى، ومنح الجائزة الثانية: وقيمتها 1500 دينار للفائز يوسف البري، عن مشاركته “شموسة”، ومنح الجائزة الثالثة: وقيمتها 1000 دينار للفائزة فداء الزمر، عن مشاركتها (أُرْدُنُّنا بَيْتُنا)، وقررت اللجنة تحكيم مسابقة “النصوص المسرحية” الموجهة للأطفال دون 35 سنة، حجب الجائزة الأولى، والجائزة الثانية، ومنح الجائزة الثالثة: وقيمتها 750 دينار للفائزة افتكار الحراحشة”، عن مشاركتها “مملكة السلام”.

وفي مسابقة “الشعر وكلمات الأغاني” فئة القصائد الوطنية المغناة، فاز بالجائزة الأولى: وقيمتها 2000 دينار علي البتيري”)، عن مشاركته “مغناةُ وطن المجد”، وبالجائزة الثانية: وقيمتها 1500 دينار هدى مخاتره”، عن مشاركتها “قِبلَةُ الأحلام”، بالجائزة الثالثة: وقيمتها 1000 دينار إسلام علقم”، عن مشاركته “بِلادُ المَآذِنِ”، وبالجائزة الرابعة: وقيمتها 750 دينار سعيد يعقوب، عن مشاركته “مَسِيرَةُ الإِنْجَازِ”.

وفاز في فئة كلمات الأغنية الوطنية بالجائزة الأولى: وقيمتها 2000 دينار تمنح للفائز محمد حمدان العنزي)، عن مشاركته “عمان، قصيدة لم تُكتب”، وبالجائزة الثانية: وقيمتها 1500 دينار هاني العلي)، عن مشاركته “فــــخـــــر الــعــــــرب”، وفازت بالجائزة الثالثة: وقيمتها 1000 دينار هدى حماد، عن مشاركتها “بِلَادْ الخيرْ”، وفاز بالجائزة الرابعة: وقيمتها 750 دينار محمد الهقيش، عن مشاركته “سلام الله على الأردن”.

وقال وزير الثقافة علي العايد إن المسابقات الثلاث التي أطلقت في وقت سابق من هذا العام، واختصت في الموضوع الأردني ماضياً وحاضراً مستقبلاً حققت اهدافها من حيث تحفيز الكُتّاب على تقديم المزيد من النصوص التي تتناول الموضوعات الأردنية، واسهمت في خلق بيئة ملائمة ومحفزة لظهور مواهب جديد، وتقديم البيئة والانسان الأردني قديما وحاضراً .

وأشاد بالجهود التي بذلتها لجان التحكيم في المسابقات الثلاث، والحرص على دقة التحكيم، وجهود اللجنة التنفيذية التي أنجزت نموذجا للتحكيم تم صياغته بناء على العناصر المكونة للنص المستهدف.

وتُعنى هذه المسابقات بتحفيز الكُتٌاب في المملكة، لتنطلق هذه النصوص من البيئة الأردنية إنسانا ومكانا، وتحاكي قصة الأردن قديما وحديثا وتؤكد على دور الأنسان الأردني الإيجابي في إحداث التغيير، انسجاما مع رؤية الوزارة التي تتطلع لثقافة أردنية مجتمعية مدنية ذات بُعد انساني، وتأتي هذه المسابقة لرفد المهرجانات التي تقيمها وزارة الثقافة بنصوص على سوية فنية عالية.

وتكونت لجان تحكيم المسابقات الثلاث من الدكتور مخلد الزيودي (الأردن)، فهد ردة الحارثي (السعودية)، وعبد الأمير شمخي (العراق)، ومنصور العمايرة (الأردن)، وعدنان سلوم (سوريا)، ومحمد العوني (تونس)، علاء قراقيش (الأردن)، ومحمد لطفي (الأردن)، والدكتور طه حسن الهاشمي (العراق)، والدكتور أحمد فهمي عبد الظاهر (مصر)، والدكتور راشد عيسى (الأردن، والدكتور إبراهيم الكوفحي (الأردن، والدكتور إيمان عبد الهادي (الأردن)، والدكتور عطاالله الحجايا (الأردن)، وفليح الجبور (الأردن)، صالح عوض الهقيش (الأردن)، وضمت اللجنة التنفيذية عبد الكريم الجراح رئيسا، وعضوية كل من فراس المصري، وعبد الرحمن العبيسي، وسهاد ظافر.