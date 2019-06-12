“‏‎منتخبات اليد” تبدأ تحضيراتها للمشاركة في البطولات

بلال الغلاييني

عمان – بدأت المنتخبات الوطنية للناشئين والشباب بكرة اليد، تحضيراتها الفنية والتي تأتي ضمن برامج الإعداد الشاملة التي تسبق مشاركتها في الاستحقاقات المقبلة، الى جانب ابقاء هذه المنتخبات في جاهزية تامة كونها تعتبر النواة الرئيسية للمنتخب الوطني.

وسمى مجلس ادارة الاتحاد مهند المنسي مدربا لمنتخبي الناشئين والشباب، فيما ينتظر أن يعلن الاتحاد في جلسته المقبلة المدربين المساعدين، واعتماد البرامج التدريبية التي تشتمل على التدريبات المكثفة والمعسكرات، اضافة الى اللقاءات الودية التي ستجريها المنتخبات في المرحلة المقبلة.

وحسب رئيس لجنة المنتخبات الوطنية العميد جهاد قطيشات، فإن برنامج المنتخب الوطني حاليا يركز على التدريبات التي تقام في العاصمة عمان وإربد، موضحا هذا البرنامج سيتم تكثيفه من خلال المعسكرات الداخلية بمشاركة اللاعبين كافة، في الوقت الذي اشاد فيه بالروح المعنوية وحماس اللاعبين لحضور التدريبات، ما يعزز من تطلعات الاتحاد في مواصلة رعاية هذه المنتخبات وتوفير المتطلبات الفنية والإدارية كافة لغايات تطوير مستوى اللاعبين فنيا وبدنيا.

رئيس الاتحاد د. تيسير المنسي، قال إن الاتحاد يولي اهتماما كبيرا في رعاية ودعم المنتخبات الوطنية كافة، وأن دعوة منتخبي الناشئين والشباب تأتي ضمن التحضيرات الفنية للمشاركة في البطولات العربية والآسيوية المقبلة، الى جانب ابقاء هذه المنتخبات في جاهزية فنية خصوصا وأن نظرة الاتحاد اليها مستقبلية.

ويأتي قرار الاتحاد في تعيين مهند المنسي مدربا لمنتخبي الناشئين والشباب ضمن خطة الاتحاد في الاعتماد على المدربين المحليين، في الوقت الذي اكد فيه الاتحاد دعمه الكامل للمدربين المحليين من خلال توفير لهم الدورات التدريبية الشاملة، وزجهم في حضور الدورات التدريبية المتقدمة.

يذكر أن الاتحاد وبالتعاون مع مركز اعداد القيادات الشبابية ينظم الأسبوع المقبل دورة تدريبية للمستوى (الثالث) بمشاركة العديد من المدربين، وتشتمل على المحاضرات النظرية والتطبيقات العملية.