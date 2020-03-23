‏”Orange” تتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للتعامل مع الطلبات الطارئة

عمان-الغ- قامت Orange الأردن بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة و Sign Book إحدى الشركات الناشئة التي انضمت للموسم السادس من برنامج Orange الأردن لتسريع نمو الأعمال الريادية “BIG”، بتمكين الاشخاص ذوي الاعاقة من الوصول إلى المساعدة والدعم المناسب حال تعرضهم لأي طارئ وبغض النظر عن شبكات اتصالهم، من خلال الاتصال على الرقم 0770011516 ليتم وصلهم بالجهات الخدمية الأخرى، وذلك لتزويدهم بقناة اتصال فعالة وموثوقة يمكن الاعتماد عليها في ظل الوضع الحالي الذي يستلزم من الجميع البقاء في منازلهم كإجراء احترازي يحدّ من تفشي فيروس كورونا ويحافظ على سلامتهم، بما يضمن لهم سرعة التواصل والاستجابة والوصول الى الخدمات في أسرع وقت ممكن.

وقد تم الإعلان أيضاً على منصات التواصل الأجتماعي أن بإمكان الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية الاستفسار عن أي أسئلة طبية حول فيروس كورونا من خلال الاتصال من تطبيق IMO على الرقم 0770011516 أو زيارة الرابط الإلكتروني https://storage.googleapis.com/signboo/vidcall/hotline1.html عبر تقنية Sign Book، ليقوم المترجم بتلقي المكالمة ثم إيصال الطلب للخط الساخن “111” الذي يقدّم من خلاله الأطباء من شركة الطبي وبالتعاون مع وزارة الصحة ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، المشورة والمعلومات اللازمة.

وبينت Orange الأردن أن التعاون الذي يربطها بالمجلس يمتد في هذا الظرف الصعب بشكل خاص، بهدف إبقاء الأشخاص ذوي الإعاقة على اتصال دائم وتمكين السلطات المعنية من تقديم الدعم اللازم، وإجابة استفساراتهم واستقبال كافة بلاغاتهم الطارئة، مشيرة إلى أن هذه الخدمة تعد جزء من المبادرات التي سخرت Orange الأردن من خلالها خدماتها لخدمة الوطن والعائلة الأردنية.