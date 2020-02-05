‫ارتفاع ضغط الدم يؤدي إلى الفشل الكلوي

الغد– قالت الجمعية الألمانية كما نقلت الجزيرة لعلاج ارتفاع ‫ضغط الدم إن ارتفاع ضغط الدم لا يرفع خطر الإصابة بأزمات قلبية أو سكتات ‫دماغية فحسب، بل يهدد الكلى أيضا.

‫وأوضحت أن ارتفاع ضغط الدم يتسبب في تدمير “الوحدات الأنبوبية ‫الكلوية” المعروفة باسم “الكليونات” وهي الوحدة الفاعلة الأساسية في ‫الكلية، والتي تعمل على ترشيح الدم من فضلات الأيض، مما يؤدي إلى الإصابة ‫بالفشل الكلوي.

‫وتتمثل أعراض الفشل الكلوي في احتباس الماء بالجسم وتراجع كمية البول ‫وآلام التبول والتشنجات وعدم انتظام ضربات القلب وضيق التنفس والغثيان ‫والقيء والخدر والنعاس والغيبوبة، بالإضافة إلى فقدان الشهية والشعور ‫بالإنهاك والحكة.

‫لذا يتعين على مرضى ارتفاع ضغط الدم إجراء فحوصات للكلى بانتظام، مع ‫العمل على ضبط قيم ضغط الدم من خلال المواظبة على تعاطي الأدوية ‫والمواظبة على ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي صحي والإقلال من الملح.

وبخلاف ارتفاع ضغط الدم، تشمل أسباب الإصابة بالفشل الكلوي أيضا داء ‫السكري والتهابات الكلى.