“‫سي أف أي” تبرم اتفاقية رعاية رئيسية لكرة السلة في الأردن



دبي- رفعت مجموعة “سي أف أي” المالية؛ المزود العالمي الحاصل على جوائز عديدة في الأسواق المالية، المعايير مع مجموعة جديدة من اتفاقيات الرعاية والتي تركز على رياضة كرة السلة في الأردن.

تتطلع مجموعة “سي أف أي”، دائماً، إلى تعزيز وجودها كالعلامة الأفضل لعمليات التداول والاستثمار. وتمثل اتفاقية الرعاية الجديدة فرصة للشركة لدعم نجاح فريق كرة السلة الوطني بعد النجاحات والإنجازات المستمرة، كما تعكس دعم شركة “سي أف أي” للرياضة إضافة الى نهج الشركة في دعم عملائها.

وتؤمن “سي أف أي” بأهمية الشركاء المناسبين بما يعود بالمنفعة المتبادلة لجميع الأطراف المعنية. وبصفتها مزودا ماليا رائدا متواجدا في الأردن، تسعى “سي أف أي” الى توطيد وتعزيز الصلة مع البلد عبر رعايتها للفريق الوطني الذي أثبت أنه من أكثر الفرق نجاحًا في المنطقة وبالتالي دعم الرياضة في البلاد ومساعدتها على النمو أكثر.

وكجزء من اتفاق الرعاية الجديدة، سيبرز شعار العلامة التجارية لـ”سي أف أي” بشكل رئيسي على قميص لاعبي المنتخب الوطني. كما سيتم إطلاق تسمية “دوري سي أف أي الممتاز لكرة السلة” للدوري المحلي، إضافة الى وضع شعارات “سي أف أي” في الملاعب ودعمها لفريق كرة السلة للسيدات والناشئين.

وفي وقت سابق من هذا العام، وقعت “سي أف أي” اتفاقية رعاية جديدة مع اثنين من أفضل فرق كرة السلة في لبنان (فريق الحكمة والرياضي) إضافة الى شراكتها مع أوليفر رولاند، سائق فريق نيسان اي دامز الفورمولا أي وفريق نيسان اي دامز الفورمولا أي.

وعلق الرئيس التنفيذي لشركة “سي أف أي” الأردن، لؤي عازر، قائلا: “نحن نؤمن أن الشراكة مع الطرف المناسب تعود بالمنفعة المتبادلة للجميع. إن حضور سي أف أي راسخ في الأردن فضلاً عن سمعتها ومكانتها البارزة كونها مزود مالي رائد يخدم عملاءه ويدعمهم الى أقصى حدود، كما سيدعم النجوم الصاعدة في رياضة كرة السلة الذين كسبوا أفضل المراتب بفضل أدائهم المميز”.