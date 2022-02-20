تعلن المركزية تويوتا عن اختيار منصة إنفوبيب الكاملة للاتصالات السحابية لتوفير خدمة عملاء استثنائية

عمان، الأردن: شباط 2022 – أعلنت المركزية تويوتا، الوكيل الحصري لسيارات “تويوتا” و”لكزس” وشاحنات “هينو” ودراجات وسكوترات “ياماها” في الأردن، عن شراكتها الجديدة مع إنفوبيب، المنصة العالمية للاتصالات السحابية، لتقديم خدمات تفاعلية لعملاء المركزية تويوتا عبر قنوات الاتصال الموثوقة.

وتُعد المركزية تويوتا الأولى في مجال تجارة وصيانة السيارات في الأردن من حيث توظيف منصة إنفوبيب الكاملة. وبفضل هذا التحوّل الرقمي السبّاق في مجالها في المملكة، ستتمكن المركزية تويوتا؛ باستخدام منصة إنفوبيب، من رفع معدّلات رضى العملاء، وتسريع دورات مبيعات العملاء عبر قنوات الاتصال الرقمية وغير الرقمية.

من خلال منصة الخدمات المتكاملة لشركة إنفوبيب، بما فيها من خدمة روبوت الدردشة التفاﻋلي، ومركز الاتصال السحابي الرقمي، والنظام المتكامل للتفاعل مع العملاء، ستتمكن المركزية تويوتا من تصميم تجارب تفاعلية في كل مرحلة من رحلة العميل عبر منصة موحدة سهلة التعديل والتخصيص. وبفضل خاصية جمع البيانات الشاملة لمنصة إنفوبيب، ستتوفر للمركزية تويوتا رؤية شاملة لبيانات وسجلات الاتصال مع العملاء، وبالتالي توفير اتصالات مخصصة تناسب عملاءها الحاليين والمحتملين. كما ستوفّر منصة إنفوبيب للمركزية تويوتا جميع الأدوات التي تحتاجها في تحديد رحلات مبيعات العملاء، ورفع مستوى عملية شراء السيارات، وزيادة فرص البيع.

تهدف المركزية تويوتا إلى رفع معدلات رضى العملاء من خلال توظيف منصة الخدمات المتكاملة من إنفوبيب تعزيزًا لدعم العملاء. إذ ستتمكن المركزية تويوتا؛ من خلال توظيف قنوات وحلول الاتّصالات التي تُقدّمها منصة إنفوبيب، من تنظيم التفاعلات الحيّة في المعارض من خلال رقمنة كل جهات الاتصال المؤسسي مع العملاء، بما في ذلك إرسال إخطارات آلية للتأكيد والتذكير بالمواعيد.

وستتمكن المركزية تويوتا أيضًا من المحافظة على مقاييس دعم العملاء ومتابعتها في معارضها ومراكز خدمة السيارات من خلال رقمنة استبيانات رضى العملاء، التي تمكّن العملاء من تقييم تجربتهم، ومشاركة آرائهم مع المركزية تويوتا عبر قنوات الاتصال الشهيرة.

وإضافةً إلى ما سبق، ستزوّد المركزية تويوتا عملاءها بدعمٍ على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع عبر الواتساب بفضل روبوت الدردشة المعزَّز بالذكاء الصناعي. إذ ستمكّن خدمة روبوت الدردشة المركزية تويوتا من إرسال تنبيهات حول السيارات، وجدولة تجارب القيادة، والرد على استفسارات العملاء آليًا.

وحول ذلك، علَّق نديم حداد، المدير التنفيذي للمركزية تويوتا قائلًا: “لطالما كانت المركزية تويوتا رائدة في إعطاء الأولوية لاحتياجات العملاء. وبصفتنا شركة مرموقة في مجال تجارة وصيانة سيارات، فإنّنا نتواصل مع العملاء من أجل تحقيق أفضل الأثر. وبتوظيف منصة إنفوبيب الكاملة للاتصالات السحابية، سنتمكن من تحقيق أهداف رضى العملاء، واستبقائهم، وولائهم. وبتبنينا للتحول الرقمي، فإنّنا نهدف إلى رفع مستوى عملية شراء السيارات، وتعزيز تجارب العملاء في المعارض وعبر قنوات الاتصالات المتعددة.”

واختتمت الحديث أميرة محمد أبو التين، مديرة تطوير الأعمال في شركة إنفوبيب، قائلةً: “نحن فخورون بأن نشكّل جزءًا من استراتيجية التحول الرقمي لأكبر مراكز خدمة، وصيانة، ومبيعات السيارات في الأردن، المركزية تويوتا. وتحرص إنفوبيب على مساعدة الشركات خلال رحلة التحول الرقمي الخاصة بهم. ومن خلال أول استخدام لمنصة إنفوبيب المبتكرة للاتصالات في مجال تجارة وصيانة السيارات، ستتمكن المركزية تويوتا من ريادة التحوّل الرقمي بين شركات تجارة السيارات في الأردن.”