1ر37 دينار سعر غرام الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

عمان- بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين بالسوق المحلية اليوم السبت، عند 10ر37 دينار لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 60ر35 دينار لجهة البيع.

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 44 دينارا و 20ر33 دينار على التوالي.

واشار أمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، في تصريح لـوكالة الانباء الاردنية (بترا) الى إن سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 260 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 297 دينارا.

واوضح ان الطلب بالسوق المحلية على المصاغ الذهبي والليرات والاونصات لغايات الادخار والاستثمار جيد، متوقعا ان يبقى على هذه الحالة حتى بعد عيد الاضحى المبارك كون الاسعار مغرية للشراء.

وبين علان ان اسعار المعدن الأصفر أغلقت تداولاتها بالسوق العالمية امس الجمعة عند 1810 دولارات للأونصة الواحدة.- (بترا)