1ر38 سعر غرام الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

عمان- بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين، اليوم الاثنين، بالسوق المحلية عند 40ر38 دينار لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 50ر36 دينار لجهة البيع.

ووفقا لأمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 45 دينارا و10ر34 دينار على التوالي.

واشار في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، الى ان سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 267 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 304 دنانير.

ولفت علان الى أن اسعار المعدن الأصفر فتحت تداولاتها في الاسواق العالمية خلال الاسبوع الحالي على انخفاض متراجعة الى 1860 دولارا للأونصة الواحدة.-(بترا)