1 % انخفاض النفط مع تغلب مخاوف الطلب على آمال خفض أوبك

نيويورك- هوت أسعار النفط نحو واحد بالمئة يوم الثلاثاء حيث طغت المخاوف من ضربة طويلة الأجل للطلب على الطاقة جراء تفشي الفيروس التاجي الآخذ بالاتساع على الآمال في تخفيضات إنتاج جديدة من أوبك وحلفائها.

تحدد سعر التسوية لخام برنت عند 53.96 دولار للبرميل، منخفضا 49 سنتا بما يعادل 0.9 بالمئة، في حين أغلق الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط على 49.61 دولار للبرميل، بتراجع 50 سنتا أو واحد بالمئة. وكلا خامي القياس عند أدنى مستوياته منذ يناير كانون الثاني 2019.

وقال جين مكجيليان، نائب الرئيس لأبحاث السوق لدى ترادشن إنرجي في ستامفورد بولاية كونيتيكت، ”أعتقد أن المخاوف من تضرر الطلب مازالت بالفعل تضع السكين على رقبة السوق.“

انخفض النفط بشدة على مدى الأسبوعين الأخيرين بسبب بواعث القلق من أثر الفيروس التاجي الصيني على الاقتصاد العالمي، والذي أودى بحياة 427 شخصا حتى الآن وأصاب 20 ألفا و438 في بر الصين الرئيسي واكتشفت حالات إصابة به في نحو 20 دولة.

كان النفط انتعش في المعاملات المبكرة على أمل إجراء خفض جديد في الإنتاج من أوبك+ المؤلفة من منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء من بينهم روسيا. (رويترز)