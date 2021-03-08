1.1 مليون حساب للأردنيين على شبكة “لينكد إن” الاجتماعية المهنية

إبراهيم المبيضين

عمّان – تكشف التقارير العالمية الزيادات المطردة في تواجد الأردنيين على شبكات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل العالمية كما هو الحال في باقي دول العالم، ومنها شبكة “اللينكد ان”الاجتماعية المهنية المتخصصة حيث أظهرت بيانات في تقرير عالمي حديث بان عدد حسابات الأردنيين على هذه الشبكة العالمية بلغ مع بداية العام الحالي قرابة 1.1 مليون حساب.

وذكرت البيانات في التقرير العالمي – الذي أصدرته شركة “Hootsuite” عن حالة الانترنت حول العالم وينشر على منصة “سلايدشير” العالمية، ان عدد حسابات الأردنيين على شبكة “لينكد ان” شكل مع بداية العام الحالي نسبة تصل إلى 17.5 % من إجمالي السكان في الأردن ممن أعمارهم 18 عاما فما فوق.

وذكرت الارقام بان عدد حسابات الأردنيين على شبكة ” لينكد ان”بات يشكل نسبة 16 % من اجمالي عدد مستخدمي الإنترنت في الأردن والمقدر بنحو 6.84 مليون مستخدم.

وأشارت البيانات إلى أن عدد حسابات الأردنيين على شبكة “لينكد ان” ومع وصوله إلى هذا المستوى مع بداية العام الحالي، يكون قد زاد بمقدار 100 ألف حساب وبنسبة 10 % وذلك لدى المقارنة بعدد الحسابات المسجل في نهاية الربع الثالث من العام الماضي والذي بلغ وقتها مليون حساب.

وشبكة “لينكد ان” – التي أعلن منتصف العام 2016 عن اتفاق للاستحواذ عليها من قبل عملاق البرمجيات “مايكروسوفت بصفقة تقدر بحوالي 26 مليار دولار- تتميز بتركيزها على العلاقات والتواصل بين المهنيين وأصحاب العمل والباحثين عن عمل من جهة اخرى.

وتوفر شبكة “لينكدان” منصة لتعزيز العلاقات مع أولئك الموجودين في قائمة الاتصالات، وللتعرف على أشخاص آخرين ومعرفة المزيد عنهم من خلال الاتصال المتبادل، وهي تتيح للمشتركين تحميل سيرهم الذاتية، وترتيب ملفهم الشخصي بعرض وإبراز أعمالهم وخبراتهم، الأمر الذي يمكن مستخدميها من إيجاد وظائف، أو أشخاص، أو فرص عمل ينصح بها شخص ما في قائمة التواصل.

إلى ذلك، أظهرت الإحصاءات أن نسبة الحسابات التي يمتلكها رجال من إجمالي أعداد الحسابات على شبكة ” لينكد ان” تقدر بنحو 69.4 %.

وأشارت إلى أن الحسابات المملوكة لسيدات في الأردن شكلت نسبة تصل إلى 30.6 % مع بداية العام الحالي.