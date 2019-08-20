1.1 مليون فقير في الأردن

نادين النمري

عمان – توقع مدير عام صندوق المعونة الوطنية بالوكالة عمر مشاقبة ان يصل اجمالي عدد الفقراء المستهدفين بخدمات الصندوق في برنامجي المعونة الوطنية والدعم التكميلي الى 730 ألف مواطن.

وقال، في تصريح لـ”الغد”، حاليا بدون برنامج المعونة التكميلي فإن عدد أفراد الاسر الفقيرة المنتفعة من البرامج القائمة للصندوق

320 الف فرد، اما المستهدفين من “الدعم التكميلي” بجميع انواعه دعم نقدي وطاقة ونقل وصحة سيزيد عدد أفراد الاسر بجموعها عن 400 ألف ليبلغ الاجمالي 730 ألف.

وأوضح مشاقبة أنه سيصل عدد الاسر المستفيدة من مختلف برامج الصندوق خلال الشهرين المقبلين إلى أكثر من 170 الف اسرة فقيرة، منها 140 الف اسرة دعم نقدي مباشر، وباقي الاسر دعم طاقة وتأمين صحي.

وبشمول 700 الف أردني ببرامج الحماية المقدمة من “المعونة الوطنية” يبقى نحو 400 الف فقير خارج اطار برامج الحماية التي يقدمها الصندوق.

ويشمل برنامج الدعم التكميلي النقدي حوالي 25 ألف أسرة العام الحالي، فيما سيرتفع العام المقبل بنحو 30 الف اسرة اضافية ليصل المجموع الى 55 الفا، و30 ألف اسرة اضافية العام 2021 ليتصل اجمالي المستفيدين من الدعم التكميلي الى 85 الف اسرة من الفقراء العاملين والقادرين على العمل بقيمة دعم 100 مليون دينار.

ويعمل الصندوق على توفير برامج دعم لنحو 115 الف اسرة اضافية في برامج الدعم غير النقدي حتى نهاية العام، ويشمل برامج الدعم غير النقدي للعام الحالي توفير خدمات محددة تحتاجها الفئات المستهدفة، وتشمل تلك البرامج توفير الطاقة الشمسية لنحو 5000 منزل بكلفة 5 ملايين دينار، وشمول 50 الف اسرة اضافية بالتأمين الصحي كلفتها 1.8 مليون دينار، ودعم تكاليف النقل العام لنحو 10 آلاف أسرة بواقع 60 دينار لرب الأسرة بقيمة تصل الى 2,7 مليون دينار، ودعم التغذية المدرسية لـ50 الف طفل للفصل الدراسي الاول المقبل بقيمة 1,75 مليون دينار.

وكانت وزيرة التنمية الاجتماعية بسمة اسحاقات قالت في تصريحات سابقة لـ”الغد”، إن المبالغ المخصصة لبرامج الحماية الاجتماعية التي يطبقها صندوق المعونة الوطنية سيصل الى نصف مليار دينار للأعوام 2019 الى 2021.