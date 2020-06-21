1.2 % ارتفاع التضخم في الأشهر الـ 5 الأولى

عمان- الغد- ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك للخمسة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 1.20% ليبلغ 101.32 مقابل 100.12 لنفس الفترة من عام 2019. وفق دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري.

ومن أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في هذا الارتفاع مجموعة الخضروات والبقول الجافة والمعلبة بمقدار 0.21 نقطة مئوية، اللحوم والدواجن بمقدار 0.20 نقطة مئوية، الألبان ومنتجاتها والبيض بمقدار 0.17 نقطة مئوية، والفواكه والمكسرات بمقدار 0.16 نقطة مئوية. وبالمقابل انخفضت أسعار مجموعة من السلع ومن أبرزها مجموعة الوقود والانارة بمقدار 0.20 نقطة مئوية، التبغ والسجائر بمقدار 0.05 نقطة مئوية، الزيوت والدهون بمقدار 0.02 نقطة مئوية، والملابس بمقدار 0.02 نقطة مئوية.

ووفق التقرير، انخفض الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر أيار من عام 2020 بنسبة 0.22%، ليصل الى 100.39 مقابل 100.61 لنفس الشهر من عام 2019.

وساهم في ذلك الانخفاض بشكل رئيسي، مجموعة النقل بمقدار 4.27 نقطة مئوية، الوقود والانارة بمقدار2.35 نقطة مئوية، الملابس بمقدار 0.11 نقطة مئوية، الزيوت والدهون بمقدار 0.03 نقطة مئوية، والخدمات الأخرى بمقدار 0.004 نقطة مئوية، وبالمقابل ارتفعت أسعار مجموعة من السلع ومن أبرزها مجموعة الخضروات والبقول الجافة والمعلبة بمقدار 1.24 نقطة مئوية، الألبان ومنتجاتها والبيض بمقدار 1.06 نقطة مئوية، والفواكه والمكسرات بمقدار 0.69 نقطة مئوية.

أما على المستوى الشهري، فبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر أيار من هذا العام 100.39 مقابل 101.05 في شهر نيسان من نفس العام مسجلاً انخفاضاً نسبته 0.65%. ومن أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في هذا الانخفاض، مجموعة النقل بمقدار 0.51 نقطة مئوية، الوقود والانارة بمقدار 0.12 نقطة مئوية، الخضروات والبقول الجافة والمعلبة بمقدار 0.12 نقطة مئوية، اللحوم والدواجن بمقدار 0.05 نقطة مئوية، والألبان ومنتجاتها والبيض بمقدار 0.002 نقطة مئوية، وبالمقابل ارتفعت أسعار مجموعة من السلع ومن أبرزها مجموعة الملابس بمقدار 0.05 نقطة مئوية، الأمتعة الشخصية بمقدار 0.02 نقطة مئوية، السكر ومنتجاته بمقدار 0.01 نقطة مئوية، والفواكه والمكسرات بمقدار 0.01 نقطة مئوية.

أما فيما يتعلق بالرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلك لشهر أيار من عام 2020 (والذي يقاس باستبعاد السلع الأكثر تذبذباً بأسعارها لمجموعة الغذاء والوقود والإنارة والنقل) فقد بلغ 68.48 مقابل 67.58 خلال نفس الشهر من عام 2019 مسجلاً ارتفاعاً نسبته 1.33%. وعلى المستوى التراكمي فقد بلغ الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلك للأشهر الخمسة الأولى من هذا العام 68.31 مقابل 67.47 مقارنة مع نفس الفترة من عام 2019 مسجلاً ارتفاعاً نسبته 1.24%.