1.2 تريليون دولار زيادة في ثروات أغنى 500 شخص في العالم

واشنطن- قفزت ثروات أغنى 500 شخص في العالم نحو 2ر1 ترليون دولار، فيما انضم ملياردير فرنسي جديد، لأغنى شخصين بعد أن تجاوزت ثروته 100 مليار دولار.

وارتفعت اجمالي ثروات أغنى 500 شخص في العالم العام الحالي نحو 25 بالمئة إلى 9ر5 تريليون دولار.

وأشارت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية الأميركية وفق تقرير اليوم الأحد، إلى أنّ الملياردير الفرنسي برنارد أرنو، نجح بزيادة ثروته نحو 5ر36 مليار دولار العام الحالي ليصبح ثالث أغنى رجل في العالم بعد أن تجاوزت أمواله 100 مليار دولار.

وقالت الوكالة: إنّ ثروة 52 ملياردير فقط من هؤلاء سجلت تراجعًا في 2019، بمن فيهم أغنى رجل في العالم، وهو رئيس شركة أمازون للتجارة الإلكترونية جيف بيزوس الذي هبطت ثروته نحو 9 مليارات دولار نتيجة المبلغ الضخم الذي دفعه ضمن تسوية مع طليقته.

وأضافت: رغم الانخفاض إلا أن جيف احتفظ بمركزه كأغنى رجل في العالم، بعد أن قفزت أسهم شركته بشكل كبير نتيجة المبيعات الضخمة خلال موسم الأعياد الحالي.

وذكرت “بلومبيرغ” أنّ 172 مليارديرًا أميركيًا سجلوا ارتفاعًا في ثرواتهم بنحو 500 مليار دولار، بمن فيهم مؤسس شركة فيسبوك، مارك زوكربيرغ الذي زادت ثروته نحو 3ر27 مليار دولار.

كذلك زادت ثروة مؤسس شركة مايكروسوف بيل غيتس بنحو 7ر22 مليار دولار. (بترا)