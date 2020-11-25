1.2 مليار حساب على “إنستغرام”

إبراهيم المبيضين

عمّان –تشهد معظم شبكات ومنصات التواصل الاجتماعي نموا متزايدا واتجاها صعوديا في الاستخدام والانتشار، ومنها شبكة “انستغرام” -المتخصص في التقاط وتبادل ومشاركة الصور والفيديوهات- الذي سجل خلال شهر تشرين الاول (اكتوبر) الماضي حوالي 1.2 مليار حساب حول العالم، كان اكثر من نصفها حسابات لسيدات.

وأظهرت الاحصاءات العالمية الحديثة – ضمن تقرير اصدرته شركة “Hootsuite” عن حالة الانترنت حول العالم وينشر على منصة “سلايدشير” العالمية- أن نسبة عدد حسابات شبكة “انستغرام” من اجمالي سكان العالم ممن اعمارهم 13 سنة فما فوق تقدر بحوالي 19 %. وبحسب هذه الارقام فإن عدد حسابات شبكة ” انستغرام – المملوكة لشركة ” فيسبوك” – تشكل نسبة تصل إلى 26 % من اجمالي عدد مستخدمي الانترنت حول العالم والمقدر عددهم بنحو 4.7 مليار مستخدم.

وذكرت الاحصاءات أن عدد حسابات شبكة “انستغرام” الاجتماعية العالمية شهدت نموا بمقدار 76 مليون حساب، وبنسبة تصل إلى 7.1 % وذلك لدى المقارنة بعدد حسابات الشبكة المسجل في نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت وقتها قرابة 1.12 مليار حساب.

وتطبيق “انستغرام” للهواتف الذكية انطلق في العام 2010، وأسسه كل من “مايك كريجر” و”كيفين سيستروم” ليتيح للمستخدمين التقاط ومشاركة وتبادل الصور والفيديوهات.