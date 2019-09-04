1.3 مليون دينار تمويل من “صندوق المحافظات” لمشروع تدوير الورق في الحسينية

عمان- الغد– وضع المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية الدكتور بشّار الزعبي أمس حجر الأساس لمشروع إعادة تدوير الورق والكرتون في منطقة الحسينية في محافظة معان بقيمة تمويل من صندوق تنمية المحافظات بلغت 1.365 مليون دينار، بنسبة 49 % من الكلفة الاجمالية للمشروع البالغة 2,765 مليون دينار.

ويأتي ذلك بهدف تمويل خطوط الانتاج للمشروع بحضور فعاليات من المجتمع المحلي من القطاعين العام والخاص.

ويعتبر المشروع من الفروع الانتاجية المتفق عليها بين وزارة الاشغال ووزارة العمل وصاحب المشروع، تقوم بموجبها الأولى ببناء هنجر الانتاج وتقوم الثانية بدعم تشغيل العمالة من المجتمع المحلي فيما يقوم صاحب المشروع بالادارة، فيما يتوقّع أن يوفّر المشروع 228 فرصة عمل.

وتفقّد المدير التنفيذي بعض المشاريع المموّلة من صندوق تنمية المحافظات في معان لغايات التعرف على أصحاب تلك المشاريع ومدى الإنجاز فيها.

وشملت الزيارة مصنع الصقور العربية لإنتاج الأجهزة الكهربائية المنزلية بقيمة تمويل بلغت 1,858مليون دينار بنسبة 65 % من الكلفة الاجمالية للمشروع، والذي يعمل على انتاج الغسالة الحوضين مستهدفاً سوقي سورية والعراق.

كما زار الزعبي مصنع آفاق لصناعة أكياس النايلون والبلاستيك بقيمة تمويل بلغت 168 ألف دينار، بنسبة 70 % من الكلفة الاجمالية؛ حيث ساهم التمويل في تطوير المصنع وشراء ماكينات جديدة ومن المتوقع أن يسهم التمويل في توفير 6 فرص عمل جديدة.

كما شملت الزيارة فندق بي كواترو من فئة 3 نجوم في البتراء بسعة 29 غرفة بقيمة تمويل بلغت 262 ألف دينار، بنسبة 43 % من الكلفة الاجمالية للمشروع، حيث يستهدف المشروع السياح المنفردين على مواقع الحجز الالكتروني إضافة الى المجموعات السياحية، حيث بدأ أعماله التشغيلية في منتصف العام 2016 .

يذكر أن صندوق تنمية المحافظات موّل منذ إنشائه عشرة مشاريع في محافظة معان بقيمة تمويل بلغت 5.44 مليون دينار وبحجم استثمار كلي بلغ 10 مليون دينار.

وقال الدكتور الزعبي إن هذه الجولة التي يتم تفقد المشاريع فيها بمحافظة معان، تهدف للإطلاع على حجم الإنجاز فيها، والاستماع للتحديات التي تواجهها إن وجدت والتعرف على الاحتياجات المستقبلية ومدى تلبية هذه المشاريع الإنتاجية التي قامت المؤسسة بالإستثمار فيها تلبية لاحتياجات المواطنين المحليين.

وتأتي الزيارة ضمن برنامج عمل ميداني يشمل جميع المحافظات، حيث تفقّد الدكتور الزعبي خلال الأسبوع الماضي بعض المشاريع المموّلة من الصندوق في محافظة المفرق كما تمّ على هامش الزيارة تنظيم اجتماعات مع غرفة تجارة المفرق ومنطقة المفرق التنموية.

وأكد الزعبي أن التوجيهات الملكية السامية لدعم المشاريع الإنتاجية والخدمية المجدية في المحافظات، وخاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تمر بها المنطقة تدعونا لتعزيز التعاون مع المعنيين من القطاعين الصناعي والخدمي والسعى بكافة الأدوات المتاحة لمساعدة القطاع الخاص أصحاب المشاريع أو الأفكار الريادية لتأسيس المشاريع الاقتصادية ذات الجدوى وفرص النمو والمنافسة والتميز، ليكونوا شريكا للحكومة في دعم جهودها لإنعاش الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل والمحافظة على استمراريتها.