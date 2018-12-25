1.35 مليار لإنشاء واستثمار مدينة صناعية في القويرة

أحمد الرواشدة

العقبة- وقعت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ومدينة العقبة الصناعية الدولية اتفاقية إنشاء مدينة القويرة الصناعية على مساحة ألفي دونم وبكلفة إجمالية تصل إلى ما يقارب 35 مليون دينار لتجهيز وتهيئة البنية التحتية اللازمة لاستقطاب المستثمرين فيما قدر حجم الاستثمار فيها بمليار دينار .

وقال رئيس مجلس المفوضين ناصر الشريدة الذي وقع الاتفاقية بحضور الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة المهندس غسان غانم والرئيس التنفيذي للعمليات في مدينة العقبة الصناعية الدولية المهندس مأمون القسوس إنه تم الانتهاء من كافة الدراسات الفنية الملطوبة لتحديد مستلزمات البنية التحتية لإطلاق المدينة وحجم الاستثمارات المتوقعة لاشغال المدينة، مبينا أن هناك عدة مصانع أبدت اهتمامها بإنشاء استثمارات لها في المدينة بعد التجهيز لبناء صناعات مختلفة.

وأوضح الشريدة أن مدينة العقبة الصناعية الدولية وائتلافها غرفة شينزن للاستثمار في جمهورية الصين طلبت وبناء على الاهتمام الكبير الذي أبدته عدة جهات استثمارية في الصين رفع مساحة الأرض المقررة للمدينة من 1200 دونم إلى ألفي دونم وتمت الموافقة على ذلك، مشيرا إلى أن البدء الفعلي لإنشاء المدينة سيكون في الشهر الاول من العام المقبل.

وبين أن هذا الاستثمار سيوفر آلاف من فرص العمل لأبناء الأردن حيث متوقع أن تشغل المدينة بعد اكتمال مراحلها ما يزيد على 6500 عامل وموظف وأن تبلغ كلفة إنشاء المصانع الجديدة في المدينة ما يقارب مليار دولار، مؤكدا أن الاستثمار في المدينة سيعمل على تعزيز وتنمية الصادرات الأردنية الصناعية من العقبة إلى مختلف دول العالم وتوطين صناعات تقنية جديدة غير تقليدية.

وأثنى الشريدة على الجهود التي بذلتها مدينة العقبة الصناعية الدولية خلال السنتين الماضيتين لتحقيق هذا الحلم وسعيها الدؤوب لتسويق المدينة وترويجها في مختلف المحافل الاقتصادية في العالم خاصة في السوق الصيني الذي يعد حاليا أكبر أسواق العالم وأكثرها حيوية.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمدينة العقبة الصناعية الدولية شيلدون فينيك إن مدينة العقبة الصاعية الدولية تعمل في العقبة منذ أكثر من 15 عاما واستطاعت أن تسوق وتجلب الاستثمارات من مختلف دول العالم للمدينة وفي أنواع من الصناعات التقنية، مشيرا إلى أن المهم ليس فقط جلب الاستثمار ولكن المحافظة عليه وتوطينه هو الأهم وهو ما تقوم به مدينة العقبة عبر تقديم كافة الخدمات للمستثمرين.

وتوقع فينيك أن تبلغ كلفة إنشاء المصانع التي تم التفاهم معها سابقا للاستثمار في مدينة القويرة الصناعية ما يصل إلى مليار دولار، مشيرا إلى أن الاستثمار في المدينة سيكون على مراحل كل مرحلة سيتم تجهيز 300 دونم بكامل البنية التحتية اللازمة لاقامة الاستثمارات، موضحا كذلك أن صفة الاستعمال ستكون صناعات وتخزين ومشاريع طاقة وتعدين واسمدة وبلاستيك وملابس وصناعات مساندة.

يشار إلى أن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة استحدثت قبل عامين ست مناطق تنموية في لواء القويرة تراوح استخداماتها ما بين السياحة البيئية والخدمات والصناعات، حيث تعتبر اتفاقية اليوم أولى هذه المناطق التنموية والتي ستتمتع كلها بمزايا المنطقة الخاصة من حيث الضرائب والقوانين الناظمة وبكافة إعفاءات ومزايا المنطقة الخاصة.