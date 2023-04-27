1.496 مليون متر مربع مساحة الأبنية المرخصة بأول شهرين من 2023

ارتفع إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في شهري كانون الثاني وشباط الماضيين من العام الحالي، بنسبة 47.2 بالمئة، لتبلغ نحو 1.496 مليون متر مربع، مقارنة مع 1.016 مليون متر مربع للشهر نفسه من العام الماضي.

وبحسب التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة اليوم الخميس، بلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة 4022 رخصة، خلال الشهرين الأولين من العام الحالي، مقارنة مع 3317 رخصة خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بارتفاع نسبته 21.3 بالمئة.

وبلغـت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الشهرين الأولين من العام الحالي، نحو 1.307 ملايين متر مربع، مقارنة مع نحو 889 ألف متر مريع خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع نسبته 47 بالمئة، في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية خلال الشهرين الأولين من العام الحالي، نحو 189 ألف متر مربع، مقارنة مع نحو 127 ألف متر مربع خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع نسبته 48.8 بالمئة.

وبحسب التقرير، شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الشهرين الأولين من العام الحالي 87.4 بالمئة من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية ما نسبته 12.6 بالمئة، من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.

وعلى مستوى الأقاليم، بلغت حصة إقليم الوسط 66.7 بالمئة من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين بلغت حصة إقليم الشمال 25 بالمئة، وإقليم الجنوب 8.3 بالمئة.

وفقا للتقرير، شكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة 65.5 بالمئة من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال الشهرين الأولين من العام الحالي، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة 34.5 بالمئة، وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو 980 ألف متر مربع خلال الشهرين الأولين من العام الحالي، مقابل نحو 653 ألف متر مربع خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بارتفاع نسبته 50.1 بالمئة.

وعلى مستوى شهر شباط من العام الحالي، أظهرت البيانات أن عدد رخص الأبنية بلغ 1896 رخصة، كما بلغت مساحة الأبنية المرخصة 710 ألف متر مربع مقارنة مع 560 ألف متر مربع خلال الشهر نفسه من العام الماضي، بارتفاع نسبته 26.8 بالمئة.-(بترا)