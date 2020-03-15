1.79 % معدل التضخم خلال شهرين من 2020

عمان -الغد– ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك “التضخم” للشهرين الأولين من العام الحالي ما نسبته 1.79 %، حيث وصل إلى 101.55 مقابل 99.76 الفترة نفسها من العام الماضي.

وأشارت دائرة الإحصاءات العامة في تقريرها الشهري حول الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر شباط (فبراير) من العام الحالي أمس، إلى ارتفاع نسبته 1.91 %، حيث وصل إلى 101.52 مقابل 99.62 لنفس الشهر من العام الماضي. وعلى المستوى الشهري، انخفض الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر شباط (فبراير) من هذا العام بنسبة 0.05 %، حيث بلغ 101.52 مقابل 101.57 في شهر كانون الثاني (يناير) من العام نفسه.

وفيما يتعلق بالرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلك لشهر شباط من العام الحالي (والذي يقاس باستبعاد السلع الأكثر تذبذباً بأسعارها لمجموعة الغذاء والوقود والإنارة والنقل)، بلغ 68.23 مقابل 67.39 خلال نفس الشهر من العام الماضي مسجلا ارتفاعا نسبته 1.25 %. وعلى المستوى التراكمي، بلغ الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلك للشهرين الأولين من هذا العام 68.22 مقابل 67.46 مقارنة مع نفس الفترة من عام 2019 مسجلاً ارتفاعاً نسبته 1.13 %.-(بترا)