1.795 مليار دينار حجم التداول العقاري في عمان

عمان – بلغ حجم التداول العقاري في العاصمة عمان، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، 795ر1 مليار دينار من مجموع حجم التداول الكلي في المملكة لنهاية تموز والبالغ 602ر2 مليار دينار.

وبحسب بيانات دائرة الأراضي والمساحة، اليوم السبت، بلغ حجم التداول العقاري في مديرية تسجيل شمال عمّان 552 مليون دينار لتحل في المرتبة الأولى بين مديرات أراضي المملكة، تلتها مديرية تسجيل أراضي عمان بـ 281 مليون دينار، ثم مديريّة تسجيل أراضي غرب عمان بالمرتبة الثالثة بـ 271 مليون دينار، فيما جاءت مديريّة تسجيل أراضي جنوب عمّان رابعا وبحجم تداول بلغ 252 مليون دينار.

وبلغ إجمالي بيوعات العقار في المملكة، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، 654ر97 ألف عقار، بارتفاعٍ بلغت نسبته 45 بالمئة، مقارنةً بنفس الفترة من عام 2019، توزعت على 993ر31 ألف عقار في محافظة العاصمة، بنسبة 33 بالمئة، و661ر65 ألف في باقي المحافظات، بنسبة 67 بالمئة.

وأشارت البيانات إلى أن بيوعات العقار توزعت في محافظة العاصمة بين 610ر13 آلاف شقةً، و383ر18 ألف قطعة أرض، في حين توزعت في باقي محافظات المملكة بين 8 آلاف شقةً و660ر57 ألف قطعة أرض.

وفيما يخص بيوعات الأراضي في المملكة، خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2021، فقد تمركزت بحوض المدينة في عمان بعدد 303 قطع أراض، تلتها قرية البتراوي في الزرقاء بعدد 266 قطعة، ثم قرية الغباوي من نفس المديرية حوض الجامعة بعدد 206 قطع أراض، ثمّ قرية ثغرة الجب بالمفرق بعدد 193 قطعة أرض.

أما بيوعات الشقق، فقد تمركزت بقرية البتراوي في الزرقاء، بعدد 423 شقة، تلتها قرية طبربور بشرق عمان، بعدد 403 شقق، وقرية النويجيس/ حوض الرواق من نفس المديرية بعدد 357 شقة.

وحول بيوعات العقار لمستثمرين غير أردنيين خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي، فقد بلغ عددها 1424 عقاراً بانخفاضٍ بلغت نسبته 12 بالمئة، مقارنةً بنفس الفترة من عام 2019، منها 1004 شقق و 420 قطعة أرض، بحسب بيانات دائرة الأراضي والمساحة.

وجاءت الجنسيّة العراقية في بيوعات الأشهر السبعة الأولى بالمرتبة الأولى بمجموع 475 عقاراً، والجنسيّة السعودية بالمرتبة الثانية بمجموع 300 عقار، والجنسية السورية بالمرتبة الثالثة بمجموع 203 عقارات، وحملة الوثيقة الغزاوية بالمرتبة الرابعة بمجموع 120 عقاراً.

(بترا) رائف الشياب