1.8 مليار دينار قروض البنوك في 6 أشهر

هبة العيساوي



عمان- منحت البنوك المحلية في النصف الأول من العام الحالي قروضا (تسهيلات ائتمانية) بقيمة 1.79 مليار دينار، بحسب نشرة البنك المركزي.

وبلغت القيمة الإجمالية للقروض الممنوحة في نهاية حزيران (يونيو) 31.8 مليار دينار مقارنة مع 30.02 مليار مستواها في نهاية العام الماضي، بحسب جدول التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك وفقا للنوع.

وبذلك، فقد ارتفعت قيمة التسهيلات الائتمانية في النصف الأول بنسبة 6 % مقارنة مع مستواها في نهاية العام.

وتعرف التسهيلات الائتمانية بالخدمات المقدمة للعملاء التي يتم بمقتضاها تزويد الأفراد والمؤسسات والمنشآت في المجتمع بالأموال اللازمة، على أن يتعهد المدين بسداد تلك الأموال وفوائدها والعمولات المستحقة عليها والمصاريف دفعة واحدة أو على أقساط في تواريخ محددة، ويمنح الائتمان المصرفي بناء على مجموعة من الشروط ومن بينها وجود الضمانات التي تكفل للبنك استرداد أمواله في حال توقف العميل عن السداد دون أي خسائر.

كما بلغت قيمة القروض الممنوحة للقطاع الخاص 28.9 مليار دينار في نهاية حزيران (يونيو) الماضي مرتفعة بنسبة 5.5 % عن نهاية العام الماضي أو ما مقداره 1.52 مليار دينار.

وشكلت القروض الممنوحة للقطاع الخاص ما نسبته 90.8 % من إجمالي القروض الممنوحة من البنوك.

وبلغت قيمة التسهيلات ضمن نوع جاري مدين في نهاية حزيران (يونيو) الماضي 2.92 مليار دينار مقارنة مع 2.69 مليار دينار؛ أي بنسبة ارتفاع 8.6 %.

وبلغت نسبة تلك التسهيلات من القيمة الإجمالية للتسهيلات الممنوحة في النصف الأول من العام الحالي نحو 9.2 %.

في حين بلغت قيمة التسهيلات نوع قروض وسلف في نهاية حزيران (يونيو) الماضي 19.9 مليار دينار مقارنة مع 18.8 مليار دينار في نهاية العام 2021؛ أي بنسبة ارتفاع 5.8 %.

وبلغت نسبتها إلى إجمالي التسهيلات في النصف الأول من العام الحالي 62.7 %.

وبلغت التسهيلات تحت بند ذمم بنوك إسلامية 8.45 مليار دينار في النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع 8.04 مليار دينار في نهاية العام 2021.

في حين بلغت التسهيلات الائتمانية تحت بند قيمة البطاقات الائتمانية في نهاية حزيران (يونيو) الماضي 245.2 مليون دينار مقارنة مع 220.7 مليون دينار في نهاية العام 2021 بنسبة ارتفاع 11.1 %.

في حين بلغت قيمة التسهيلات بنوع كمبيالات اسناد مخصومة 240.2 مليون دينار مقارنة مع 212.4 مليون دينار بتراجع نسبته 13 %.

