10حالات تغادر قسم العزل في مستشفى المفرق

المفرق- غادر مستشفى المفرق الحكومي اليوم، (10) مواطنين بعد عزلهم للاشتباه بإصابتهم بفيروس كورونا، بعد أن اثبتت الفحوصات المخبرية خلوهم من الفيروس، وفقا لمدير المستشفى الدكتور رائد شهاب.

وقال شهاب ان المستشفى عزل خلال اليومين الماضيين (18) مواطنا في محافظة المفرق، للاشتباه بإصابتهم بفيروس كورونا، منهم سائقي شاحنات ومخالطين لمرضى من مناطق الباسلية والرويشد وانحاء المحافظة، لافتا الى اخذ عينات من عدد من المشتبه بإصابتهم بالفيروس وارسالها الى المختبرات المركزية في عمان لفحصها.

بترا