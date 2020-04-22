10 آلاف طرد رمضاني من “زين” للأسر العفيفة

عمان – بدأت شركة زين الأردن مبادراتها الرمضانية -التي تطلقها في كل عام- بالإعلان عن توزيع 10 آلاف طرد غذائي على الأسر العفيفة في مختلف محافظات المملكة مع بداية الشهر الفضيل، تحتوي على المواد التموينية الأساسية التي تلزمهم خلال الشهر، وذلك بالتعاون مع العديد من الجهات الرسمية.

وتأتي هذه المبادرة استمراراً لنهج زين ومسؤوليتها الاجتماعية الراسخة تجاه الوطن خصوصاً في شهر رمضان المبارك، الذي تتجلى فيه معاني التعاضد والتكافل الاجتماعي، حيث واظبت زين على إطلاق العديد من المبادرات والبرامج خلال الشهر الفضيل في كل عام، والتي كان أبرزها مبادرة موائد الرحمن التي حرصت الشركة على إقامتها والمحافظة عليها سنوياً على مدى 20 عاماً في 10 مواقع في العديد من المحافظات، إلا أنه ونتيجة للظروف الراهنة والتزاماً بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بالحد من التنقلات ومنع أي شكل من أشكال التجمع والاكتظاظ، فقد تعذّر إقامة الموائد لهذا العام، لتستعيض زين عن ذلك بتأمين المستلزمات الأساسية للأسر المحتاجة.

وسيتم توزيع الطرود وتسليمها لمستحقيها في كافة أنحاء المملكة بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، ومديرية الأمن العام، ووزارات الداخلية والتنمية الاجتماعية والاقتصاد الرقمي والريادة، وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، لتستكمل زين دعمها للمجتمع المحلي خلال الظرف الاستثنائي الذي تمر به المملكة والعالم أجمع، ولتؤكد على وقوفها إلى جانب الأردن والأردنيين بكل إمكاناتها في مختلف الظروف.