10 آلاف مكافأة أبو عابد و7 لحداد.. التلفزيون يدفع 25 ألفا لبث مباراة إسبانيا

خالد الخطاطبة



عمان- نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

التلفزيون يدفع 25 ألفا لبث مباراة إسبانيا

دفع التلفزيون الأردني ممثلا بالقناة الرياضية، مبلغ 25 ألف دينار، لبث مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم أمام نظيره الإسباني في اللقاء الودي الذي يقام على ستاد عمان يوم 17 الشهر الحالي.

ولن تكون القناة الرياضية الأردنية صاحبة حق البث الحصري، حيث سيكون بامكان اتحاد الكرة بيع حقوق بث المباراة لعدد من القنوات الخارجية الأخرى، ما يشكل رافدا ماديا كبيرا لصندوق اتحاد الكرة.

10 آلاف مكافأة أبو عابد و7 لحداد

تفيد المعلومات الواردة من الفيصلي، أن المدير الفني لفريق الفيصلي جمال أبو عابد، سيحصل من النادي على مبلغ 10 آلاف دولار، مكافأة الفوز بلقب دوري المحترفين، وهي الجائزة التي تم الاتفاق عليها في العقد المبرم بين النادي والمدرب.

ووفق المعلومات فإن عددا من اللاعبين يملكون أيضا مكافأة مجزية في عقودهم، مثل النجم إحسان حداد الذي سيحصل على 7 آلاف دولار مقابل الفوز بالدوري، إلى جانب المحترفين الأجانب الذين تنتظرهم مكافأت محددة في عقودهم.

مشجع يتهجم على الرواشدة.. والعكش يستعيد هاتفه

حاول مشجع فيصلاوي، الاعتداء على لاعب فريق النادي الفيصلي لكرة القدم يوسف الرواشدة، اثناء نزول اللاعب من حافلة الفريق بعد التتويج بلقب الدوري.

وطالب المشجع الرواشدة بالرحيل عن الفريق، قبل أن يحاول ضربه، قبل تدخل العقلاء.

كما حصل اعتداء لفظي على لاعب الفيصلي عبدالله عوض من قبل أحد المشجعين.

احتفالات الفيصلي شهدت أيضا ضياع هاتف محمد العكش، الذي استعاده بعد فترة عندما بدأت عملية البحث التي اسفرت عن استعادة الجهاز.

وكان عدد من جماهير الفيصلي، ابدت انزعاجها للفوضى التي رافقت الاحتفال بعد الفوز باللقب.

أنس الخلايلة يكشف مراحل العلاج ويثمن خطوة الاتحاد

ثمن حارس المرمى أنس الخلايلة، خطوة اتحاد كرة القدم، دعوته لحمل كأس دوري موسم 2022، ووضعه على منصة التتويج، في مباراة الفيصلي والجزيرة التي جرت أول من أمس على ستاد الأمير محمد بالزرقاء، وشهدت تتويج الفيصلي بلقب الدوري.

وقال الخلايلة في تصريح لـ”الغد” : تواصل معي نائب رئيس دائرة المسابقات في الاتحاد محمد منكو، وعرض علي فكرة حمل كأس الدوري، ووضعه على منصة التتويج، الأمر الذي كان له أطيب الأثر في قلبي، موجها الشكر للاتحاد على هذه اللفتة.

وكشف الخلايلة عن مراحل علاجه بالقول : خضعت لـ28 جلسة علاج بالأشعة من اصل 35، كما تبقى لي جلسة علاج كيماوي، متمنيا من الجميع الدعاء له.

وابدى الخلايلة عتبه على ناديه شباب العقبة، لعدم التجاوب معه في صرف مستحقاته، متمنيا تجاوبهم في القريب العاجل لمنحه المستحقات المتأخرة.

وبارك حارس المرمى لفريق الفيصلي وجماهيره الفوز بلقب الدوري للمرة 35، داعيا جماهير الأندية لعدم التعصب، والتشجيع بروح رياضية.

داود يقدم عرض رعاية للموسم الكروي

قدم راعي الموسم الكروي الحالي 2022 صاحب المدارس الريادية يوسف الداود، عرض رعاية جديدا لاتحاد كرة القدم، لرعاية الموسم الكروي المقبل 2023، بانتظار البت فيه من قبل الاتحاد.

ويختلف العرض الجديد عن عرض الموسم الحالي، من خلال رفع قيمة الرعاية، مع شروط مختلفة.

حرب مرشح للمنتخب الأولمبي

بات معالج فريق نادي الوحدات مأمون حرب، أحد ابرز المرشحين للانضمام إلى الجهاز الطبي للمنتخب الأولمبي لكرة القدم.

وتشير المعلومات إلى أن المدير الفني للمنتخب الأولمبي عبدالله ابو زمع، يرغب في استقطاب حرب، بانتظار حسم الموضوع، في حال تم الاتفاق على كافة التفاصيل.

العلاونة يتلقى عرضا للإشراف على الفئات في الحسين إربد

تلقى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في الحسين إربد حسين العلاونة، عرضا من النادي للإشراف على فرق الفئات العمرية في النادي، خلال الموسم الكروي المقبل، في ظل الخبرات التي يمتلكها.

وكان الحسين إربد استعان بالعلاونة (ابن النادي)، في المباريات الثلاث الأخيرة بدوري المحترفين، خلفا للسوري أيمن حكيم، حيث نجح حسين في قيادة الفريق لتحقيق الفوز في المباريات الثلاثة. وعقب انتهاء آخر مباراة للحسين بالدوري أول من أمس، تلقى العلاونة عرضا للإشراف على الفئات، بانتظار الرد النهائي من المدرب الذي ما يزال يترقب قرار اتحاد الكرة بشأن تجديد عقد الجهاز الفني لمنتخب الشباب الذي نجح في التأهل لنهائيات آسيا بقيادة الجهاز الفني الذي ضم إسلام ذيابات وحسين علاونة ومحمد الخلايلة.

محترف الفيصلي الروشدي يغادر وإيمانويل يرحل 11 الحالي

يتجه مدرب اللياقة البدنية في النادي الفيصلي البرازيلي ايمانويل، للمغادرة إلى بلاده يوم 11 الشهر الحالي، بعد أن لعب دورا مهما في اعداد لاعبي الفيصلي للفوز بلقب دوري المحترفين.

ونجح المدرب البرازيلي في فرض اسمه كمدرب بارع، بعد أن نجح في اثراء الجوانب البدنية في الفيصلي خلال فترة إشرافه على الفريق.

أما المحترف العماني في الفيصلي حاتم الروشدي، فقد غادر عمان يوم أمس، بعد مشاركته في فوز الفريق بلقب الدوري. وعلى صعيد المحترفين، فقد طلب المحترف النيجيري في الفيصلي بيتر، العمل على تأمين حجز طيران له في أسرع وقت، بسبب رغبته في العودة إلى بلاده.

ليان المومني لاعبة “عجلونية” تلتحق بالمنتخب

استقبلت لاعبة فريق نادي عجلون لكرة القدم ليان سلام المومني، خبر استدعائها للمنتخب الوطني للسيدات تحت سن 17 بفرح كبير، كونها ستمثل المنتخب لأول مرة. وخاطب اتحاد كرة القدم نادي عجلون، لطلب التحاق ليان المومني بالمنتخب الذي يستعد للاستحقاقات الرسمية المقبلة.

وجاء استدعاء المومني، بعد المستوى المتميز الذي قدمته مع فريقها في المنافسات الرسمية، ليقع عليها الاختيار لتكون أحدى نجمات منتخب سن 17.

ورغم مشقة السفر من عجلون إلى عمان، للالتحاق بالتدريبات، إلا أن ليان أبدت استعدادها لتحمل كل المصاعب، في سبيل ارتداء قميص المنتخب الوطني، لتشكل هذه اللعبة مصدر فخر لناديها ومحبيها الذين يتوقون لرؤيتها ورؤية لاعبات عجلونيات آخريات، في قائمة المنتخب الوطني الأول للسيدات.



كواليس النجوم



• جائزة الفوز بلقب دوري المحترفين والبالغة 60 ألف دينار، والتي أصبحت من نصيب النادي الفيصلي، باتت مهددة بالتضاؤل في ظل توجه اتحاد الكرة لخصم مبالغ مستحقه على النادي من جائزة بطل الدوري.

• الجهاز الفني لمنتخب الشباب لكرة القدم، يترقب قرار اتحاد الكرة بشأن التجديد للجهاز في ظل اقتراب النهائيات الآسيوية التي تنطلق خلال آذار (مارس) المقبل.. اتحاد الكرة أعلن رسميا تعيين الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي الذي ما تزال منافساته الرسمية بعيدة جدا، فيما منتخب الشباب دون جهاز الفني حتى الآن.

• 3 حكام أردنيين هم عمرو عجاج واسامة حسن وصابرين العبادي، يشاركون في إدارة مبارايت بطولة غرب آسيا للرجال تحت سن 23 المقامة حاليا في السعودية… المنتخب الوطني لا يشارك في هذه البطولة.

• رئيس نادي الصريح عمر العجلوني، ورغم حسرة الهبوط لمصاف أندية الدرجة الأولى لكرة القدم، إلا أنه كان مثالا في الشخص صاحب الروح الرياضية، عندما بارك للفيصلي لقب الدوري، وبارك لفريق مغير السرحان الثبات في دوري المحترفين.

• رئيس أحد أندية المحترفين، وجه الدعوة لمدرب سابق في الفريق، لحضور المباراة الأخيرة للفريق بالدوري والتي جرت أول من أمس..المدرب الذي أشرف على تدريب النادي بداية الموسم الحالي، لم يتمكن من تلبية الدعوة.

• عدد كبير من جماهير النادي الفيصلي، تواجدت في محيط ملعب الأمير محمد بالزرقاء، ولم تتمكن من الدخول إلى المدرجات الممتلئة.

• رئيس اللجنة المؤقتة للنادي الفيصلي جهاد قطيشات، ارتدى بدلة رسمية زرقاء، اشتراها خصيصا لحفل التتويج بلقب الدوري.

لاعبة منتخب السيدات تحت سن 17 ليان المومني – (من المصدر)