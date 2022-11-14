10 أحداث منتظرة في منتدى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للاتّصالات

إبراهيم المبيضين – أكد المدير التنفيذي لجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات الأردنية ” إنتاج” م.نضال البيطار أمس انهاء الاستعدادت لعقد منتدى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للاتّصالات وتكنولوجيا المعلومات” MENA ICT Forum 2022″ الّذي ستنطلق فعالياته صباح يوم غد ويستمر لمساء الخميس في البحر الميت. وقال البيطار في حديث خاص لـ”الغد” إن “المنتدى العام الحالي مميز ومختلف عن كل النسخ السابقة من ناحية عدد الحضور والمواضيع والمتحدثين والتوقيت في ظل ما يشهده العالم الرقمي والريادي من تطورات متسارعة”.

وأكد البيطار أن هذا الملتقى سيشهد الاعلان عن أكثر من 10 أحداث من بينها اتفاقيات مهمة وإطلاق خدمات جديدة في مجال البنية التحتية والاتصالات وإطلاق مبادرات في قطاع التقنية أو ريادة الأعمال أو الإعلان عن استثمارات مهمة في قطاع التعليم سيجري اشهارها في فعالية الختام.

وينعقد المنتدى العام الحالي في نسخته التاسعة بعد انقطاع بسبب جائحة كورونا، إذ يتوقع القائمون عليه ان يكون الاكبر من ناحية المشاركة.

وتوقع البيطار ان يتراوح عدد الحضور والمشاركين بين 500 مشاركا الى 2000 مشارك وأن اكثر من 70 % منهم من خارج الاردن ما يعطي اهمية لانعقاده وترويج الاردن وتقديمه كوجهة ومركز اقليمي للاتصالات والتقنية وريادة الاعمال على مستوى المنطقة والعالم وخصوصا مع ما يتميز به شباب الاردن وموارده البشرية من مميزات ومؤهلات وشغف بالتقنية والريادة.

وبين البيطار أن هذه الاعلانات التي يجري العمل على عدد كبير منها لتكون جاهزة بشكلها النهائي للإشهار في ختام المنتدى هي اعلانات ذات علاقة بقطاع تقنية المعلومات والاتصالات وقطاع ريادة الاعمال وهي ستكون موزعة بين جهات حكومية او من القطاع الخاص او اعلانات مشتركة بين الطرفين.

وأكد أهمية هذه الاعلانات والترويج لها خلال فترة المنتدى واهمية الترويج للقطاع كاملا في الأردن مع وجود مسؤولين وحضور ومشاركين ومستثمرين قدموا من 29 دولة من المنطقة والعالم.

وسينعقد منتدى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتنظيم من جمعية إنتاج بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، والشريك الاستراتيجيّ البنك المركزيّ وشريك الاستثمار وزارة الاستثمار.

وقال البيطار “الإعلانات المخطط اشهارها تتنوع وتشمل اعلانات عن خدمات جديدة وخصوصا في مجال البنية التحتية والاتصالات ومراكز البيانات واعلانات عن مبادرات جديدة في القطاع وفي مجال ريادة الاعمال واتفاقيات واعلانات لها علاقة بالاستثمار والتعليم وغيرها من الاعلانات”.

واشار الى اهمية المنتدى العام الحالي لجهة المفاهيم والمواضيع التي ستجري مناقشتها على مدار يومين من قبل متخصصين وخبراء في مجالاتهم حيث سيشتمل المنتدى على جلسات حوارية تتطرق الى مفاهيم، التقنية المالية ” الفينتيك”، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، والبلوكتشين، وعالم الميتافيرس، والبيانات الضخمة، والمدن الذكية، وإنترنت الأشياء، والجيل الخامس، وتأثير الذكاء الاصطناعي على القطاعات الحيوية (مثل التعليم والرعاية الطبية والخدمات المصرفية والأعمال)، وحجم الكميات الهائلة من البيانات المخزنة من قبل الحكومات والمؤسسات الكبرى، والأدوات التحليلية للابتكار والإبداع، وكيفيّة الحماية من الهجمات الإلكترونية وغيرها، الى جانب جلسات ستناقش ريادة الاعمال ومستقبلها والاستثمار فيها.