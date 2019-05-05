10 أعراض لسرطان الفم والحلق

الغد– يعد سرطان الفم والحلق نتيجة لأسلوب ‫الحياة غير الصحي، المتمثل في التدخين وشرب الخمر والعلاقات الجنسية ‫المتعددة. ومن خلال التشخيص المبكر تزداد فرص علاج سرطان الفم، في حين ‫يعد الابتعاد عن السلوك الخاطئ بمثابة درع الوقاية من هذا ‫المرض.

و‫قال البروفيسور الألماني ينس بيتر كلوسمان إن سرطان الفم والحلق ‫مصطلح عام يشمل أي ورم ينشأ في التجويف الفموي، مشيرا إلى أن الأسباب ‫الرئيسية للإصابة بسرطان الفم تتمثل في التدخين وشرب الخمر؛ حيث تؤثر ‫السموم على سطح الأغشية المخاطية مباشرة وتؤدي إلى تغيرات في المادة ‫الوراثية.

‫وأضاف مدير عيادة الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى كولن الجامعي كما نقلت الجزيرة أن سرطان ‫الفم والحلق قد يرجع أيضا إلى ما يعرف بفيروس الورم الحليمي البشري ‫(HPV)، الذي يعد في الأساس سببا رئيسيا للإصابة بسرطان عنق الرحم. ‫وينتقل هذا الفيروس عبر العلاقات الجنسية المتعددة.

‫الأعراض

‫من جانبه، أشار البروفيسور أندرياس ديتس إلى أن أعراض سرطان الفم والحلق ‫تتمثل في:

1- نزيف في الفم.

2- وجود تقرحات بالفم.

3- صعوبة الكلام.

4- صعوبة البلع.

5- تغير الصوت والبحّة.

6- آلام الحلق والأذن.

7- رائحة الفم الكريهة.

8- الشعور بوجود جسم غريب في الحلق.

9- ألم وخدر بالوجه.

10- تساقط ‫الأسنان.

‫وشدد مدير عيادة الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى لايبزغ الجامعي على ‫ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض؛ نظرا إلى أن التشخيص المبكر ‫يزيد فرص العلاج، الذي يتنوع بين الجراحة والعلاج الكيميائي والعلاج ‫الإشعاعي.

‫وللوقاية من سرطان الفم والحلق ينصح الأطباء الألمان بالإقلاع عن ‫التدخين والخمر والتوقف عن الممارسات الجنسية الخاطئة، مع العناية ‫الجيدة والمنتظمة بصحة الفم والخضوع لفحوصات دورية لدى طبيب الأسنان ‫وطبيب الأنف والأذن والحنجرة.