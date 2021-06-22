10 أعوام من تميز مختبرات “مدلاب” وجائزة الملك عبد الله الثاني



عمان- بمناسبة مرور عشرة أعوام على حصولها على جائزة الملك عبد الله الثاني للتميز، أكدت مجموعة مختبرات “مدلاب” -إحدى أكبر مجموعات المختبرات الطبية في الشرق الأوسط، والرائدة في الأردن والمعتمدة من قبل كلية علم الأمراض الأميركية “CAP” والـ”ISO 15189″ لجميع فحوصاتها- استمرار التزامها بجميع الشروط ومعايير الجودة التي جعلتها تستحق هذه الجائزة بكل جدارة، حيث حازت مختبرات مدلاب على جائزة الملك عبد الله الثاني للتميز عن قطاع المؤسسات الخدمية الصغيرة والمتوسطة، في الدورة السادسة في العام 2011، وما تزال شركة المختبرات الوحيدة الحاصلة على هذه الجائزة رفيعة المستوى في قطاع الطب المخبري. ولم يأتِ فوز مدلاب محضاً للصدفة آنذاك، بل كان شهادةً على أدائها المتميز والكفؤ على مر السنين، وما تزال مختبرات مدلاب حتى اليوم تؤكد التزامها وتواصل جهودها الرامية لتقديم كل ما هو متفرد ومميز، ليس في قطاع الطب المخبري فحسب، بل أيضاً على مستوى القطاع الخاص أيضاً. كلها تأتي بفضل جهود سواعدها الأردنية وفريق عملها المتفاني المتميز بأعلى مستوايات الأداء على الصعيدين العلمي والإداري، والذي يضع نصب أعينه تقديم الخدمة المخبرية الأمثل في الأردن والمنطقة، جاعلةً منها شركة أردنية 100 %، تخدم مواطنيها بكل ثقة من خلال أفرعها الـ50 المنتشرة في المملكة. كما وتخدم أكثر من 100 مختبر في الأردن والإقليم من خلال مختبرها المرجعي المتقدم في عمان.

وعند احتفال مختبرات “مدلاب” بمناسبة مرور 25 عاماً على تأسيسها، حصلت على الرعاية الملكية لافتتاح مقر مكاتب الإدارة العامة الجديدة، الأمر الذي زادها فخراً بهذه الثقة الملكية.

وتعليقاً على هذا التميز، تحدث الدكتور حسيب صهيون، الرئيس التنفيذي لمجموعة مختبرات “مدلاب”، قائلاً: “يعد الفوز بجائزة الملك عبد الله الثاني للتميز للقطاع الخاص إنجازاً رفيع المستوى واعترافاً بأدائنا المتميز والبارز، لذلك فنحن ما نزال نفخر بهذه الجائزة المشرفة، ونؤكد أن مرور السنين ما زادنا إلا تمسكاً بالمسؤولية والعهد الذي قطعناه لنحافظ على مستوى الجودة نفسه بل ونرتقي به ونطور خدماتنا وخبراتنا تنفيذاً للرؤية الملكية المستقبلية للأردن، ونأمل بأن تحذو حذونا شركات القطاع الخاص كافة”. ومن الجدير بالذكر أن مختبرات مدلاب، وخلال مسيرتها، تؤكد التزامها بالجودة وكل ما يضمن حق المراجعين، وتوفير بيئة عمل آمنة لكوادرها.