10 إصابات إثر حادث تصادم في جرش

عمان-الغد- صرحت إدارة الإعلام في الدفاع المدني بان كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني إنقاذ وإسناد الشمال تعاملت اليوم الجمعة، مع حادث تصادم وقع ما بين مركبتين بالقرب من مثلث المربعة / باتجاه سوف، حيث نتج عن الحادث إصابة (10) اشخاص برضوض في مختلف أنحاءالجسم.

وأضافت إدارة الإعلام بان فرق الدفاع المدني تعاملت مع الحادث وعملت على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ومن ثم نقلهم إلى مستشفى جرش الحكومي وحالتهم العامة متوسطة.