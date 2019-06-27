10 إصابات بحادثي تصادم في البلقاء وعمان

الغد– ذكرت إدارة الإعلام والتثقيف الوقائي في المديرية العامة أن فرق الإنقاذ والإسعاف في مدني البلقاء مع حادث تصادم وقع بين مركبتين بمنطقة شارع الستين نتج عنه إصابة (6) أشخاص بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم ، حيث قامت فرق الإسعاف بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى السلط الحكومي وحالتهم العامة

متوسطة .

وتعاملت فرق الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني شرق عمان مع حادث تصادم

وقع ما بين أربعة مركبات بمنطقة جبل القلعة نتج عنه إصابة (4) أشخاص بجروح

ورضوض في مختلف أنحاء الجسم ، حيث قامت فرق الإسعاف بتقديم الإسعافات

الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى الأمير حمزة الحكومي و مستشفى

التخصصي وحالتهم العامة متوسطة .