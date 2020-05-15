10 إصابات جديدة بكورونا في الأردن

عمان- الغد- أعلن وزير الصحة سعد جابر، اليوم الجمعة، تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الأردن خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وبين جابر في تصريح مكتوب أن “6 من الإصابات المسجلة هي لمخالطي مخالطي سائق الشاحنة في منطقة الخناصري، منها (3) حالات في محافظة الزرقاء، وحالتان في محافظة إربد، وحالة واحدة في محافظة المفرق”.

وأشار إلى “4 إصابات سجلت لسائقي شاحنات قادمين عبر حدود العمري، منهم (2) أردنيّان، و(2) من جنسيّة عربيّة تمّ التعامل معهما وفق البروتوكول المتّبع”.

وأضاف: “سجّلت أيضاً (8) حالات شفاء في مستشفى الأمير حمزة، وبذلك يبلغ عدد الحالات قيد العلاج (131) حالة”.

وقال: “تمّ اليوم إجراء قرابة (4500) فحص مخبري، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن (136229) فحصاً”.

وبين أن عدد الإصابات الإجمالي بلغ بعد حالات اليوم في المملكة 596 إصابة.