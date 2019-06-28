10 إصابات في حادثي سير في الزرقاء وعمان

الغد- أصيب 10 أشخاص إثر حادثي سير في الزرقاء وعمان، وفق ما أفاد الدفاع المدني الجمعة.

وفي التفاصيل، أصيب خمسة أشخاص بجروح ورضوض مختلفة إثر حادث تصادم وقع اليوم بين مركبتين في مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز “مدينة الشرق”.

وبين مصدر بالدفاع المدني أن فرق الإسعاف قدمت الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلتهم إلى مستشفى الزرقاء الحكومي، ووصفت حالتهم العامة بالمتوسطة .

كماأصيب خمسة أشخاص بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم إثر حادث تصادم مركبتين بالقرب من الدوار السابع .

وقالت إدارة الإعلام في الدفاع المدني إن فرق الإسعاف بمديرية دفاع مدني غرب عمان قامت بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى البشير الحكومي وحالتهم العامة متوسطة .