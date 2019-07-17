10 % ارتفاع أسعار الإسمنت منذ بداية العام

عمان- الغد- شهدت أسعار الإسمنت ارتفاعا منذ بداية العام يبلغ 10 %، وفق ما أكد رئيس جمعية تجار الإسمنت منصور البنا.

ووفق البنا، يباع سعر طن الإسمنت في المحال التجارية بنحو 100 دينار، فيما يُباع من أرض المصنع بـ 89 دينارا.

وبرر البنا، لـ”الغد”، ارتفاع أسعار الإسمنت بالقول إنه جاء كردة فعل من التجار، الذين اضطروا للحد من حجم خسائرهم المتزايدة التي يتعرض لها القطاع، في ظل حالة ركود وضعف الطلب على الشقق وتراجع مشاريع الإنشاء، ناهيك عن قانون الأبنية الجديد الذي لا يتناسب مع تطلعات المستثمرين رغم بعض التعديلات التي طرأت عليه، إضافة إلى بعض التعقيدات الخاصة بمنح تراخيص البناء، والشلل شبه التام لحركة التصدير الخارجية، بسبب الظروف الإقليمية الصعبة، خاصة في سورية والعراق، اللتين كانتا تعدان الخزان الأكبر للقطاع خارجيا، وأدى إلى مزيد من الخسائر للتجار.

بدوره، أكد أحد تجار القطاع، عمر أبو صوفة، انخفاض مستوى الطلب على القطاع خلال هذه الفترة بنسبة تترواح بين

40 و50 % مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وقال أحد تجار الإسمنت، اسماعيل مهاوش، إن القطاع يشهد حالة من الركود ليس لها مثيل خلال السنوت العشر الماضية.

وقال مهاوش إن التجار عقدوا الأمل على فصل الصيف لتحريك القطاع، لكن أملهم خاب في كسر ركود القطاع.

ويبلغ عدد مصانع الإسمنت العاملة في المملكة 5 مصانع، وتقدر الطاقة الإنتاجية لها بحوالي 8 مليون طن سنويا، في حين تبلغ الحاجة الفعلية للمملكة سنويا ما يقارب 5 مليون طن.