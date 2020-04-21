10 تقنيات رائدة في نظام كاميرا Ultra Vision Leica من سلسلة هاتف Huawei P40 المتوفر حاليًا للطلب المسبق في الأردن

التصوير لغة مشتركة. منذ بدء ظهورها لأول مرة، قدمت سلسلة هواتف Huawei P المساعدة لعدد لا يحصى من المستخدمين – سواء أكانوا مبتدئين أو محترفين – لالتقاط أجمل لحظاتهم، وعملت بطريقة ما على دمج التصوير الفوتوغرافي في تفاصيل حياتهم. جوهر التميز يتغلغل في كل جهاز من سلسلة Huawei P والذي يأتي بعتاد أفضل مع كل تكرار منه، مقتربًا أكثر فأكثر من تقديم تجربة تصوير فوتوغرافي احترافية للمستخدمين. قامت سلسلة هواتف Huawei P20 بتعميم فكرة دمج مستشعر CMOS الكبير في الهواتف الذكية، في حين أعادت سلسلة Huawei P30 كتابة قواعد التصوير الفوتوغرافي بحساسية ضوئية مذهلة وقدرات تكبير عالية. أما سلسلة Huawei P40 التي تم إصدارها مؤخرًا فإنها تستقي من هذا الإرث بنظام كاميرا Vision Leica. فلنلقِ نظرة مقربة عليها، لاستكشاف أحدث عشر تقنيات رائدة لهذه الكاميرا والتي تتضمنها سلسلة Huawei P40.

1. أكبر مستشعر CMOS مستخدم في هواتف Huawei الذكية

يرتبط مقدار الضوء الذي ينكسر عن قطعة ألماس بوزنها، وهو ما يقاس بالقيراط. وفي السياق نفسه، فإن مقدار الضوء الذي يلتقطه مستشعر الكاميرا يحدد من خلال حجمه، وهو ما يقاس بالبوصة. تتميز سلسلة Huawei P40 بمستشعر Huawei Ultra Vision الذي يأتي بقياس 1/1.28 بوصة ويعدّ أكبر مستشعر في جميع هواتف هواوي الذكية حتى الآن. لذلك، فإنه يعدّ تحفة فنية رائعة من التصميم والهندسة البصرية المعقدة التي تدعم جودة صورة فائقة، وقدرة لا مثيل لها على امتصاص الضوء، ونظاق ديناميكي عالٍ، مع السماح للمستخدمين طوال الوقت بالتقاط صور بضوضاء أقل بإعدادات الإضاءة المنخفضة.

تم تصميم سلسلة Huawei P40 لتقدم ميزات كاميرا متوازنة من جميع الجوانب حيث تحتوي على مستشعر Huawei Ultra Vision بدقة 50 ميجابكسل، وتدعم تجميع وحدات البكسل بهدف إنشاء وحدات بكسل كبيرة الحجم بقياس 2.44 ميكرومتر. يمكن لها أيضًا جمع المزيد من الإلكترونات التي يتم تحويلها من خلال التأثير الكهروضوئي (التحويل إلى معلومات متعلقة باللون والضوء) بحيث يتم تحسين نسبة الإشارة إلى الضوء، مما يؤدي إلى تقليل نسبة الضوضاء في الصور الداكنة. من جانب آخر، يستبدل مستشعر Ultra Vision وحدات البكسل الخضراء التقليدية من RGGB CFA إلى وحدات بكسل صفراء اللون، مما يزيد من امتصاص الضوء بنسبة 40 بالمئة.

2. ضمان أداء أعلى لخاصية الضبط التلقائي بوحدات بكسل كاملة – مصفوفة مرشح الألوان Octa PD

تحتوي كل وحدة بكسل في مستشعر Ultra Vision بدقة 50 ميجابكسل على مستقبلات ثنائية الضوئية خاصة بعملية الضبط التلقائي ثنائي البكسل Dual Pixel Diode. وبشكل افتراضي، تلتقط سلسلة Huawei P40 صورًا بدقة 12.5 ميجابكسل بتجميع وحدات بيكسل 4 في واحد، مما يعني أن كل وحدة بكسل تحتوي على مستقبلات ثنائية الضوء للضبط التلقائي تعمل معًا في المناطق المظلمة، بالإضافة إلى التقاط صور الأجسام الصغيرة المتحركة.

3. مستشعر درجة حرارة اللون متعدد الأطياف Multi-Spectrum + خوارزمية AI AWB

في الوقت الذي يفضل فيه البعض التقاط صور المناظر الطبيعية، يرغب آخرون بالتقاط الصور الشخصية – البورتريه. ولإعادة إنتاج لون بشرة دقيق، وملمس بشرة ناعم، تتميز سلسلة Huawei P40 بمستشعر لدرجة حرارة اللون متعدد الأطياف Multi-Spectrum بالإضافة إلى خوارزمية AI AWB الخاصة بموازنة اللون الأبيض تلقائيًا. وهنا، تمت زيادة عدد قنوات اللون من ثلاثة إلى ثمانية، مما يزيد من دقة الألوان بنسبة 45 بالمئة، كما أنها تدعم خوارزمية التعلّم العميق لمعالج AI لدعم الذكاء الاصطناعي لتقديم تحسين فائق للصور الشخصية – البورتريه، والتي يمكن لها أن تحافظ على ظلال وجه واضحة، وإبراز لمعان الشعر.

4. محرك Huawei XD Fusion

يعمل محرك Huawei XD Fusion بشكل كبير على تعزيز تفاصيل الصورة، ويحسّن جودتها، من خلال جمع البيانات عالية الدقة من الكاميرات المتعددة، بالإضافة إلى إجراء عملية التفسير الدلالي ومعالجة الصورة لكل بكسل على حدة. ويسمح جمع البيانات من الكاميرات المتعددة لهذا المحرك بالحصول على المعلومات المتعلقة بنسبة التعرض للضوء، والعمق، وغيرها. يمكن للذكاء الاصطناعي الدلالي أن يقوم بمعالجة المعلومات المتعلقة بالعمق، وملامح الوجه، والوضعية، وملمس الجلد، ثم تغذيتها في وحدة المعالجة العصبية NPU. تعزز عملية معالجة الصور بطريقة كل بكسل على حدة من جودة الصورة بمجملها بهدف الحصول على تأثير “بوكيه” أفضل، ونطاق ديناميكي، وإعادة إنتاج التفاصيل والألوان.

5. خاصية تكبير/تصغير المنظار SuperSensing

يوجد داخل هاتف HUAWEI P40 Pro منظار تقريب بصري 5X وهو كاميرا تليفوتوغرافية بصرية، مثبتة بشكل أفقي، تتضمن “منشوراً” يعكس الضوء بزاوية 90 درجة، لتحوله إلى المستوى الأفقي، لدعم خاصية التكبير/التصغير البصري 5X، والحد الأقصى لخاصية التكبير/التصغير 50X. إنها أول كاميرا تليفوتوغرافية تعتمد خاصية RGGB CFA، التي تستبدل وحدات البكسل الخضراء بالصفراء، مما يزيد بشكل فعال من قدرة امتصاص الضوء بنسبة 40 بالمئة، ما ينتج في النهاية جودة أفضل للصورة في ظل ظروف إضاءة معقدة.

6. مصفوفة SuperZoom

يأتي هاتف Huawei P40 Pro+ مزودًا بمصفوفة SuperZoom التي تدعم لأول مرة التكبير/التصغير البصري بدرجة تصل إلى 10X، ويمكنها أيضًا مواجهة التحديات التي يفرضها التصميم البصري للكاميرا وتثبيت الصورة. وتستخدم العدسات التليفوتوغرافية البصرية 10X الخاصة بها هيكل المنظار والعدسات المنشورية لتعكس الضوء عدة مرات من أجل تحقيق طول بؤري مكافئ يبلغ 240 مم. وإلى جانب ذلك، فإن دمج خوارزميات الوجه فائقة الدقة SR وخوارزميات النص Text SR يعزز قدرتها في التعرف على تفاصيل الوجوه والنصوص. ويمكن استخدام الكاميرا المقربة البصرية 3X في التكبير/التصغير متوسط المدى لتحقيق الانتقال السلس من التكبير/التصغير متوسط المدى إلى المدى الطويل، وهو مثالي لالتقاط الصور الشخصية.

7. كاميرا سينمائية عريضة الزاوية

يضم هاتفا Huawei P40 Pro و Huawei P40 Pro+كاميرا سينمائية عريضة الزاوية Ultra-Wide Cine مع مستشعر بقياس 1/1.54 بوصة والنسبة الذهبية 3:2. ويدعم الهاتفان تصوير فيديو في إضاءة خافتة جدًا تصل إلى ISO 51200، وفيديو بالحركة البطيئة جدًا بسرعة 7680 إطارًا في الثانية. وتدعم الكاميرا السينمائية عريضة الزاوية تقنية SedecimPixel Fusion لإنتاج 4.48 نانومتر بكسل فائقة لالتقاط الفيديو، مما يحسن بشكل كبير من قدرة جمع الضوء، وبالتالي تحسين جودة مقاطع الفيديو ذات الإضاءة المنخفضة.

8. التكبير الصوتي الاتجاهي

يدعم هاتفا Pro Huawei P40 و Huawei P40 Pro+ التكبير الصوتي الاتجاهي، مما يعني أن الميكروفونات متعددة الاتجاهات في الأعلى والأسفل والخلف يمكنها جمع الصوت المحيط بدقة. أثناء تكبير تركيز الكاميرا، سيتم تضخيم الصوت من مسافة أبعد. ولن يكون الصوت اتجاهيًا فحسب، بل يعمل النظام أيضًا على تصفية ضوضاء الخلفية الأخرى بشكل فعال.

9. ميزة Huawei Golden Snap

بفضل قدرة الذكاء الاصطناعي القوية في معالج Kirin 990 5G، فإن الذكاء الاصطناعي في سلسلة Huawei P40 قادر على دعم التعرف على AI object ومعالجته في الوقت الفعلي. تلتقط ميزة AI Best Moment الجديدة صورًا ديناميكية للحظات قبل الضغط على غالق الكاميرا وبعده. ومع تحليل وحدة المعالجة العصبية NPU لإطارات متعددة في وقت واحد، فإنه يتم فحص أكثر من 30 وضعية وأكثر من 90 تعبير للوجه في الصور. ويمكن للمستخدمين بعد ذلك اختيار صورهم المفضلة مباشرة من معرض الصور.

10. كاميرا أمامية قوية

يضم هاتفا Pro Huawei P40 و Huawei P40 Pro+ كاميرا بعدسة AF بدقة 32 ميجابكسل وكاميرا استشعار العمق، ومستشعر القرب، ومستشعر المحيط أسفل الفتحة الصغيرة على الشاشة. وتثري هذه المكونات المتقدمة تجربة المستخدم مع مجموعة من الميزات. تدعم وحدة الكاميرا الأمامية التركيز البؤري التلقائي AF لمساعدة المستخدم في التركيز على وجهه. وإلى جانب ذلك، فإنها تدعم التقاط مقاطع فيديو بدقة 4K UHD. ومن خلال العمل مع كاميرا استشعار العمق، يمكن للكاميرا بعدسة AF بدقة 32 ميجابكسل أيضًا توفير تأثيرات “بوكيه” احترافية.

تعدّ سلسلة Huawei P40 تحفة فنية تتوّج خبرة هواوي في التصوير الفوتوغرافي والفيديو. وتمثل أيضًا الحكمة الجماعية للعلماء والرياضيين والمصورين والفنانين في جميع أنحاء العالم. إن عملهم الدؤوب هو ما يسمح لهواوي بتحويل الضوء إلى صور عالية الجودة، وبالتالي تمكين كل مستخدم من تخليد ذكرياته الثمينة إلى الأبد. وقد بدأ الطلب المسبق لهواتف هذه السلسلة الرائعة في الأردن اعتبارًا من 20 نيسان الجاري عبر الرابط التالي: https://huaweieshop.jo/phones/huawei-p40-pro، وسيتم التوصيل لمنازل الراغبين في اقتنائه فور طرحه في الأسواق.