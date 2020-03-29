10 خطوات يجب اتباعها للحفاظ على سيارتك من التوقف الطويل

عمان – الغد – مع استمرار فترة الحجر الصحي المنزلي، وقيام الحكومة الأردنية بفرض قيود صارمة على حركة التنقل، للسيطرة على فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، يتبادر إلى أذهان المواطنين العديد من الأسئلة المطروحة، لعل أبرزها “ماذا نفعل لحماية سياراتنا من التوقف الطويل؟”.

وفي سياق التقرير التالي، “الغد” تضع أمامكم العديد من الطرق الوقائية للمحافظة على السيارات من التوقف الطويل دون حركة، وفقا للعديد من نصائح خبراء السيارات:

1- فصل سلك القطب السالب عن البطارية، لأن ترك السيارة دون قيادة لفترة طويلة من الزمن يؤدي إلى فقدان الطاقة من البطارية، لكن هذه الخطوة قد تمحي أي محطات راديو تم حفظها، كما يلغي ضبط الساعة.

2- استخدام غطاء السيارة عند تركها في الهواء الطلق، وذلك بهدف الحفاظ على الهيكل الخارجي والداخلي للسيارة على المدى الطويل.، حيث ينصح خبراء السيارات بابعاد السيارة عن الأشجار؛ لأنه يمكن أن تسقط الأصماغ التي تفرزها بعض الأنواع من الأشجار على السيارة وتلحق ضرراً بالطلاء بعد أيام قليلة، مشيراً إلى أن فضلات الطيور تعد كذلك أكثر ضرراً؛ كونها يمكن أن تُلحق أضراراً بالطلاء غير قابلة للإصلاح بعد ساعات من سقوطها.

3- الحافظ على نظافة السيارة من بقايا الوجبات الخفيفة، لأن هذا الفتات يبدأ بالتعفن مع مرور الوقت ويمكن أن يتسبب بوجود رائحة كريهة داخل السيارة، كما يجب مراعاة إفراغ السيارة من الأجهزة الكهربائية، على سبيل المثال ألعاب الأولاد أو أي عناصر أخرى غير أساسية حتى لا تتعرض للتلف داخل السيارة، وبالتالي تضر الأسطح التي تتواجد عليها.

4- إذا كان لديك معرفة أساسية في محرك السيارة، يمكنك إزالة البوجيات من المحرك، في حال عدم تشغيل السيارة لفترة تزيد عن 30 يوماً، مع ضرورة تعبئة خزان الوقود كاملا لمنع تجمع الرطوبة وتفادي جفاف القطع العازلة.

5- نفخ الإطارات بمستوى الضغط الأعلى من المحدد، لأن الإطارات تتحمل الوزن الكبير للسيارة عندما تبقى مركونة لفترة طويلة، ما يؤدي إلى نفاذ الهواء منها تدريجيا.

6- يفضل تغيير زيت المحرك لكي تتجنب عملية تلوث المحرك من الزيت القديم المستخدم قبل ذلك، حيث أن زيت المحركات عالي الجودة يحافظ على المحركات لفترات أطول.

7- التأكد من عدم وجود تسريب في المياه أو الزيت أو الوقود، والعمل على تغيير أي وصلات أو خراطيم مطاطية تظهر عليها تشققات.

8- التأكد من إغلاق الأبواب جيداً، وترك مسافة صغيرة من النوافذ مفتوحة لتجديد الهواء ومنع العفن.

9- تشغيل محرك السيارة حتى درجة حرارة تشغيله العادية، والسير بالسيارة لمسافة نصف متر لتوزيع إجهادات التحميل على الإطارات، ويتم ذلك مرة كل أسبوع.

10- تفريغ مياة الروديتر الموجودة في محرك السيارة، وذلك لتفادي تعرض أجزاء السيارة إلى الصدأ والتلف، نتيجة تجمع الأملاح بدائرة المياه في السيارة.