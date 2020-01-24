10 سم سماكة الثلج في بعض مناطق الشوبك

حسين كريشان

الشوبك – واصلت كوادر وآليات البلديات والجهات الرسمية عملياتها لإعادة فتح الطرق ، وخصوصا في منطقة لواء الشوبك التي يتجدد فيها تساقط الثلوج، أول بأول ، رغم استمرار الهطول الثلجي من أجل تسهيل حركة مرور المواطنين.

وكان لواء الشوبك في محافظة معان شهد، اليوم تساقطا كثيفا للثلوج والبرد ، أدى إلى إغلاق جزئي للطرق الرئیسیة، وإغلاق كلي للطرق الفرعية، حيث وصلت سماكة الثلوج في بعض المناطق أكثر من 10 سم.

ورغم أن مختلف مناطق لواء البترا شهدت ومنذ ساعات صباح اليوم الجمعة، تساقطاً غزيراً للأمطار ، إلا أن الحركة السياحية في مدينة البترا الأثرية مازالت تشهد نشاطا سياحيا وتواصل استقبال زوارها.

وأكد، رئيس بلدية الشوبك عادل الرفايعة أن اللواء شهد تساقطا للثلوج وصلت سماكته في بعض المناطق إلى 10 سم ، مما أدى إلى إغلاق بعض الطرق داخل اللواء والتي تعاملت معها كوادر واليات البلدية والأشغال العامة من شأن استمرارية فتح كافة الطرقات أمام حركة السير ، مشيرا انه مازال العمل متواصل في إعادة فتح جميع الطرق أمام حركة المركبات ، مبينا أن الطرق الرئيسية في اللواء سالكة بحذر شديد ، خاصة مع تزايد الهطول الثلجي وما يرافقه من انزلاقات .

من جهته، أكد رئيس سلطة إقليم البترا الدكتور سليمان الفرجات ان كوادر السلطة رفعت من جاهزيتها إلى الدرجة القصوى، مشيرا أن الحركة السياحية في مدينة البترا الأثرية تسير بشكل اعتيادي وسط الاجواء الماطرة.

وقال الفرجات ان مركز زوار البترا يستقبل الزوار بشكل طبيعي وتسير عملية بيع تذاكر الدخول على زوار المدينة الأثرية منذ الساعة السادسة صباحاً بشكل طبيعي وإعتيادي.

واضاف ان التعاون والتنسيق الجاري مع جميع الجهات ذات العلاقة وتفعيل خطة الطوارىء ونشر كوادر السلطة في متابعة الاحوال الجوية والتعامل مع أي مستجدات ، مشددا أن على أتم استعدادها لاستقبال ملاحظات المواطنين خلال فترة تأثير المنخفض الجوي على أرقام غرف الطوارئ ، في الغرفة الرئيسة على الارقام 0795108882 ، 0788434563، والحي الجنوبي 032150012 ، والمحمية الأثرية 0799031999

إلى ذلك ، أشار مدير أشغال محافظة معان المهندس وجدي الضلاعين أن كافة الطرق في مختلف مناطق محافظة معان سالكه بحذر شديد ، خاصة المناطق التي شهدت تساقط للثلوج فيها بكثافة وأدى إلى إغلاق بعض الطرق فيها ، خاصة منطقة الشوبك .

وأشار الضلاعين أن كافة كوادر واليات الأشغال العامة والبلديات عملت ومنذ بدء تساقط الثلوج في لواء الشوبك بمواصلة جهود حثيثة ومكثفة منذ ساعات الصباح الباكر

لإعادة استمرارية فتح الطرق المغلقة بسبب تراكم الثلوج واستدامة حركة السير ، رغم تواصل الهطول الثلجي وبرودة الطقس وتدني درجات الحرارة وانعدام مدى الرؤية الأفقية وحالة الانجماد ، لافتا أن باقي مناطق المحافظة شهدت رياح شديدة مثيره للغبار .