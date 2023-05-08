10 شركات أردنيّة تكنولوجيّة تتطلّع للوصول إلى الأسواق الأوروبّيّة عبر بوّابة قمّة دبلن

تستعدّ جمعيّة شركات تقنيّة المعلومات والاتّصالات ‘إنتاج’ للمشاركة في “قمّة دبلن للتكنولوجيا” (Dublin Tech Summit – DTS)، المقرّرة عقدها في الفترة من 31/5 إلى 1/6/2023 بمدينة دبلن بجمهوريّة أيرلندا، بالتعاون مع سفارة ايرلندا في الاردن و جمعية الاعمال الاردنية الايرلندية ووبمشاركة وفد يمثل 10 شركات عاملة في القطاع.

وأكّدت جمعيّة ‘إنتاج’، أنّ المشاركة في قمّة دبلن للتكنولوجيا تعتبر بمثابة منصّة حاسمة للشركات الأردنيّة في قطاع تقنيّة المعلومات والاتّصالات، لاسيّما أنّ حضورها في القمّة سيتيح فرصة للتواصل مع الشركات العالميّة الرائدة والمبتكرة في هذا المجال.

وشدّدت على أنّ هذه المشاركة ستعزّز من تبادل الخبرات والمعرفة والابتكارات بين المشاركين، ممّا يسهم في تطوير المنتجات والخدمات وتحسين جودة العمل بشكل عامّ.

وأكّد الرئيس التنفيذيّ لجمعيّة “إنتاج”، المهندس نضال البيطار، أنّ المشاركة تمثّل فرصة هامّة للشركات الأردنيّة، لا سيّما المتخصّصة في قطاع التعهيد، حيث ستتيح لها التواصل مع نظيراتها وبحث تعزيز التعاون وفتح آفاق جديدة للتوسّع والنموّ.

وقال البيطار: “نتطلّع إلى استغلال هذه الفرصة لعرض قدرات الشركات الأردنيّة أمام العالم، ممّا سيساعدنا في تعزيز مكانتنا في سوق تكنولوجيا المعلومات والاتّصالات العالميّة.”

وبدوره، قال رئيس مجلس إدارة الجمعيّة الأردنيّة الإيرلنديّة للأعمال، محمّد طهبوب، أنّ هذه الفعاليّة ستوفّر لقاءات مهمّة بين الشركات الأردنيّة والإيرلنديّة لتعزيز العلاقات التجاريّة والاستثماريّة بين البلدين.

وأشار طهبوب إلى أنّه من خلال هذه المشاركة، يتوقّع تحقيق نتائج إيجابيّة تعود بالنفع على الشركات الأردنيّة والإيرلنديّة على حدّ سواء، سواء على المستوى التجاريّ أو التكنولوجيّ.

ومن جهتها، أكّدت السفيرة الإيرلنديّة في الأردنّ، ماريان بولجر، والتي استضافت الوفد الأردني المشارك في القمة، أنّ هذه المشاركة تعزّز التعاون بين الشركات الأردنيّة والإيرلنديّة، وتمثّل فرصة لبناء شراكات استراتيجيّة في قطاع تقنيّة المعلومات والاتّصالات والتأثير إيجابيّاً على اقتصاد البلدين.

وقالت: “نوجه أحر الترحيب للشركات الأردنية المشاركة في قمة دبلن للتكنولوجيا ، ونتطلع إلى تعميق التعاون وتوسيع الشراكات في هذا القطاع المهم بين أيرلندا والأردن في المستقبل لصالح البلدين. وستواصل السفارة دعم هذه المبادرات “.

ويُشار إلى أنّ جمعيّة إنتاج وقعت مذكّرة تفاهم مع جمعيّة الأعمال الأردنيّة الإيرلنديّة بهدف تعزيز تبادل الخبرات والتجارب وزيادة الاستثمارات بين البلدين في مجالات تقنيّة المعلومات، وفرص العمل، وعقد اجتماعات كلّ 3 شهور لمتابعة جميع التفاصيل ذات الصلة.