12 شهيدا في غزة بحصيلة جديدة

قطاع غزة- استشهد 12 فلسطينيا وأصيب أكثر من 105 آخرون، ودُمّرت منازل ومنشآت تجارية، منذ بدء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة صباح السبت.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية أن 105 مواطنًين أصيبوا بجراح مختلفة منذ بدء التصعيد الإسرائيلي.

أما المكتب الإعلامي للحكومة في غزة فأحصى أكثر من 150 غارة إسرائيلية استهدفت نحو 200 معلم مدني في القطاع.

وأوضح المكتب في بيان أن القصف استهدف بنايات سكنية ومساجد وورش حدادة ومحالًا تجارية ومؤسسات إعلامية وأراضٍ ودفيئات زراعية.

وذكر الاحتلال أنه قصف ودمّر 7 بنايات سكنية، واستهدف 4 منازل أخرى ومحيطها بالصواريخ، وقصف مسجد المصطفى بمخيم الشاطئ للاجئين غربي مدينة غزة.

وأشار إلى قصف قوات الاحتلال 3 ورش حدادة وخراطة في حيي الزيتون والشجاعية شرقي مدينة غزة، بالإضافة إلى موانئ الصيادين في غزة وخانيونس ورفح.

وبيّن أن قوات الاحتلال دمّرت ثلاث مؤسسات إعلامية متواجدة في بنايات مدنية قصفتها.

واستهدف القصف أيضًا 21 موقع تدريب، وأكثر من 17 نقطة رصد للمقاومة، بالإضافة إلى سيارة و”تكتك” ودراجة نارية بشكل مباشر، وفق الإحصائية.

وفي المقابل، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن المقاومة أطلقت 430 صاروخًا على أهداف إسرائيلية منذ صباح أمس، فيما قصفت قواته نحو 200 هدف بغزة.

وتحدثت وسائل إعلام عبرية عن سقوط نحو 180 صاروخًا أُطلقت من القطاع على أهداف إسرائيلية خلال اللية الماضية، بينما هاجم جيش الاحتلال 60 هدفًا بالقطاع.(وسائل إعلام فلسطينية)