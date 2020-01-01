10 صراعات تجدرُ مراقبتها في العام 2020 (2)

روبرت مالي* – (فورين بوليسي) 26/12/2019

ترجمة: علاء الدين أبو زينة

لم يعد الأصدقاء والأعداء، على حد سواء، يعرفون أين تقف الولايات المتحدة. وبينما تفرط واشنطن في بذل الوعود وفي النكث بها، تسعى القوى الإقليمية إلى إيجاد الحلول لمشكلاتها بمفردها –سواء كان ذلك من خلال العنف أو الدبلوماسية.

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اليمن

في العام 2018، حال التدخل الدولي الجسور في اليمن دون تدهور ما اعتبره مسؤولو الأمم المتحدة أسوأ أزمة إنسانية في العالم؛ وقد يوفر العام 2020 فرصة نادرة لإنهاء الحرب. ومع ذلك، تجيء هذه الفرصة نتيجة لالتقاء مجموعة من العوامل المحلية والإقليمية والدولية، وإذا لم يتم اغتنامها الآن، فإنها قد تتلاشى بسرعة.

تظهر التكلفة البشرية للحرب في اليمن بوضوح مؤلم. فقد قتل بشكل مباشر ما يقدر بنحو 100.000 شخص، بينما دفعت الحرب بلدا كان مسبقا أفقر بلدان العالم العربي إلى شفا المجاعة. وأصبح اليمن خط الصدع الحاسم في التنافس على مستوى الشرق الأوسط بين إيران من جهة والولايات المتحدة وحلفائها الإقليميين من جهة أخرى. وبعد عام من احتلاله العناوين الرئيسية الدولية لفترة وجيزة، يبدو الصراع المستمر منذ خمس سنوات في البلد مهيأ للتراجع إلى خلفية الانتباه الدولي.

يشكل خسران التركيز هذا الجانب الآخر من الأخبار الجيدة الأخيرة. فقد شجع اتفاق كانون الأول (ديسمبر) 2018 المعروف باسم “اتفاقية ستوكهولم” على وقف هش لإطلاق النار حول مدينة الحديدة الساحلية المطلة على البحر الأحمر بين حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف بها دوليا والمتمردين الحوثيين الذين استولوا على العاصمة، صنعاء، منه في أيلول (سبتمبر) 2014. ومن المرجح أن يكون الاتفاق قد حال دون حدوث مجاعة وجمد القتال بفعالية بين الجانبين. ومنذ ذلك الحين، كانت الجوانب الأكثر دينامية للنزاع تتمثل في معركة داخل الجبهة المناهضة للحوثيين، والتي شهدت وقوف الانفصاليين الجنوبيين ضد حكومة هادي، وحرب عبر الحدود شهدت إطلاق صواريخ الحوثيين والغارات الجوية السعودية الانتقامية.

تعكس نافذة الفرصة المعروضة اليوم الحركة على هاتين الجبهتين الأخيرتين. أولا، دفع القتال بين الموالين للمجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة في آب (أغسطس) 2019 الكتلة المعادية للحوثيين إلى نقطة الانهيار. وردا على ذلك، لم يكن لدى الرياض خيار سوى التوسط في هدنة بينهما للحفاظ على إدامة مجهودها الحربي. ثانيا، في شهر أيلول (سبتمبر)، أبرز هجوم صاروخي شُن على منشآت إنتاج النفط السعودية الرئيسية –والذي أعلن الحوثيون المسؤولية عنه، بينما يشتبه على نطاق واسع بأن طهران هي التي شنته)- مخاطر حرب تتضمن الولايات المتحدة وحلفاءها في الخليج، وإيران، والتي لا يبدو أن أحدا منهم يريدها.

ساعد ذلك في دفع السعوديين والحوثيين إلى الدخول في محادثات تهدف إلى تخفيف حدة نزاعهم وإخراج اليمن من ساحة الصراع الإقليمي السعودي-الإيراني على النفوذ؛ وقد خفض الجانبان بشكل كبير من الضربات المتبادلة عبر الحدود. وإذا أدى هذا إلى عملية سياسية برعاية الأمم المتحدة في العام 2020، فقد تكون نهاية للصراع ماثلة في الأفق.

لكن الفرصة قد تتبخر. سوف يكون من شأن انهيار للصفقة الهشة بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي في الجنوب أو لاتفاقها الهش بنفس المقدار مع الحوثيين على طول ساحل البحر الأحمر، أن يعرقلا جهود صنع السلام. كما أن نفاد صبر الحوثيين مما يعتبرونه تباطؤ السعوديين في الانتقال من وقف التصعيد إلى وقف لإطلاق النار على مستوى البلاد، إلى جانب وصولهم إلى مخزون من الصواريخ، يمكن أن يشعلا حرباً عبر الحدود بسرعة. ويمكن أن تتسرب التوترات الأميركية-الإيرانية المتصاعدة أيضا إلى اليمن. وبعبارات أخرى، لا ينبغي الخلط بحيث يتم اعتبار فترة الهدوء في الصراع العنيف التي شهدها النصف الثاني من العام 2019 الواقع الطبيعي الجديد. يجب اغتنام فرصة السلام الآن.

في العام 2018، حال التدخل الدولي الجسور في اليمن دون تدهور ما اعتبره مسؤولو الأمم المتحدة أسوأ أزمة إنسانية في العالم؛ وقد يوفر العام 2020 فرصة نادرة لإنهاء الحرب. ومع ذلك، تجيء هذه الفرصة نتيجة لالتقاء مجموعة من العوامل المحلية والإقليمية والدولية، وإذا لم يتم اغتنامها الآن، فإنها قد تتلاشى بسرعة. تظهر التكلفة البشرية للحرب في اليمن بوضوح مؤلم. فقد قتل بشكل مباشر ما يقدر بنحو 100.000 شخص، بينما دفعت الحرب بلدا كان مسبقا أفقر بلدان العالم العربي إلى شفا المجاعة. وأصبح اليمن خط الصدع الحاسم في التنافس على مستوى الشرق الأوسط بين إيران من جهة والولايات المتحدة وحلفائها الإقليميين من جهة أخرى. وبعد عام من احتلاله العناوين الرئيسية الدولية لفترة وجيزة، يبدو الصراع المستمر منذ خمس سنوات في البلد مهيأ للتراجع إلى خلفية الانتباه الدولي. يشكل خسران التركيز هذا الجانب الآخر من الأخبار الجيدة الأخيرة. فقد شجع اتفاق كانون الأول (ديسمبر) 2018 المعروف باسم “اتفاقية ستوكهولم” على وقف هش لإطلاق النار حول مدينة الحديدة الساحلية المطلة على البحر الأحمر بين حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف بها دوليا والمتمردين الحوثيين الذين استولوا على العاصمة، صنعاء، منه في أيلول (سبتمبر) 2014. ومن المرجح أن يكون الاتفاق قد حال دون حدوث مجاعة وجمد القتال بفعالية بين الجانبين. ومنذ ذلك الحين، كانت الجوانب الأكثر دينامية للنزاع تتمثل في معركة داخل الجبهة المناهضة للحوثيين، والتي شهدت وقوف الانفصاليين الجنوبيين ضد حكومة هادي، وحرب عبر الحدود شهدت إطلاق صواريخ الحوثيين والغارات الجوية السعودية الانتقامية. تعكس نافذة الفرصة المعروضة اليوم الحركة على هاتين الجبهتين الأخيرتين. أولا، دفع القتال بين الموالين للمجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة في آب (أغسطس) 2019 الكتلة المعادية للحوثيين إلى نقطة الانهيار. وردا على ذلك، لم يكن لدى الرياض خيار سوى التوسط في هدنة بينهما للحفاظ على إدامة مجهودها الحربي. ثانيا، في شهر أيلول (سبتمبر)، أبرز هجوم صاروخي شُن على منشآت إنتاج النفط السعودية الرئيسية –والذي أعلن الحوثيون المسؤولية عنه، بينما يشتبه على نطاق واسع بأن طهران هي التي شنته)- مخاطر حرب تتضمن الولايات المتحدة وحلفاءها في الخليج، وإيران، والتي لا يبدو أن أحدا منهم يريدها. ساعد ذلك في دفع السعوديين والحوثيين إلى الدخول في محادثات تهدف إلى تخفيف حدة نزاعهم وإخراج اليمن من ساحة الصراع الإقليمي السعودي-الإيراني على النفوذ؛ وقد خفض الجانبان بشكل كبير من الضربات المتبادلة عبر الحدود. وإذا أدى هذا إلى عملية سياسية برعاية الأمم المتحدة في العام 2020، فقد تكون نهاية للصراع ماثلة في الأفق. لكن الفرصة قد تتبخر. سوف يكون من شأن انهيار للصفقة الهشة بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي في الجنوب أو لاتفاقها الهش بنفس المقدار مع الحوثيين على طول ساحل البحر الأحمر، أن يعرقلا جهود صنع السلام. كما أن نفاد صبر الحوثيين مما يعتبرونه تباطؤ السعوديين في الانتقال من وقف التصعيد إلى وقف لإطلاق النار على مستوى البلاد، إلى جانب وصولهم إلى مخزون من الصواريخ، يمكن أن يشعلا حرباً عبر الحدود بسرعة. ويمكن أن تتسرب التوترات الأميركية-الإيرانية المتصاعدة أيضا إلى اليمن. وبعبارات أخرى، لا ينبغي الخلط بحيث يتم اعتبار فترة الهدوء في الصراع العنيف التي شهدها النصف الثاني من العام 2019 الواقع الطبيعي الجديد. يجب اغتنام فرصة السلام الآن. * *

إثيوبيا

ربما لا يوجد مكان ينطوي على الوعد والخطورة معا في السنة الجديدة أوضح من إثيوبيا، الدولة الأكثر سكانا ونفوذا في شرق إفريقيا.

منذ توليه منصبه في نيسان (أبريل) 2018، اتخذ رئيس الوزراء، آبي أحمد، خطوات جريئة لفتح سياسة البلاد؛ فأنهى أزمة دامت عقوداً مع إريتريا المجاورة، وأفرج عن سجناء سياسيين، ورحب بعودة الثوار من المنفى، وعين إصلاحيين في المؤسسات الرئيسية. ونتيجة لذلك، فاز بالجوائز في الداخل والخارج -بما في ذلك جائزة نوبل للسلام للعام 2019.

لكن تحديات هائلة تلوح في أفق البلد. كانت الاحتجاجات الجماهيرية بين العامين 2015 و2018 التي أوصلت آبي إلى السلطة مدفوعة في المقام الأول بالمظالم السياسية والاجتماعية والاقتصادية. لكنها كانت تنطوي أيضا على مسحة عرقية تحت السطح، لا سيما في أكثر مناطق إثيوبيا اكتظاظا بالسكان، أمهرة وأوروميا، اللتين كان قادتهما يأملون في الحد من نفوذ أقلية تيغراي المهيمنة منذ وقت طويل. وقد أعطت عملية التحرير وجهود تفكيك النظام الحالي التي بذلها آبي طاقة جديدة للنزعة الإثنية، بينما أضعفت الدولة المركزية.

تصاعد الصراع العرقي في مختلف أنحاء البلد، مما أسفر عن مقتل المئات وتشريد الملايين وأذكى العداوة بين قادة أقوى مناطقها. وقد تكون الانتخابات المقرر إجراؤها في أيار (مايو) 2020 عنيفة وتقسيمية، حيث يحاول المرشحون التفوق على بعضهم البعض باستغلال النداءات العرقية من أجل الأصوات.

ومما يزيد من حدة التوتر جدال مشحون يدور حول النظام الفدرالي الإثني في البلاد، والذي يحوِّل السلطة إلى مناطق محددة على أساس خطوط إثنية-لغوية. ويعتقد مؤيدو هذا النظام أنه يحمي حقوق المجموعة في بلد متنوع نشأ من خلال الغزو والاستيعاب. ويقول المنتقدون أن النظام القائم على أساس عرقي يضر بالوحدة الوطنية. ويقولون أن تجاوز السياسة العرقية التي حددت إمكانات الأمة وقسمتها حان منذ وقت طويل.

سعى آبي عموماً إلى حل وسط. لكن بعض الإصلاحات الأخيرة، بما في ذلك دمجه وتوسيعه للائتلاف الحاكم، الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية، نقلته بقوة إلى معسكر الإصلاحيين. وسيتعين عليه خلال العام المقبل بناء جسور بين المناطق الإثيوبية، حتى بينما يتنافس مع القوميين العرقيين في صندوق الاقتراع. وسيتعين عليه إدارة الصخب المطالب بالتغيير بينما يسترضي حرساً قديماً يغلب أن يخسر.

تظل العملية الانتقالية التي تشهدها إثيوبيا مصدراً للأمل وتستحق كل الدعم الذي يمكن أن تحصل عليه، لكنها تواجه خطر الانهيار العنيف. وفي أسوأ الحالات، يحذر البعض من أن البلاد قد تتقسم كما حدث في يوغوسلافيا في التسعينيات، بما يجلبه ذلك من عواقب وخيمة على منطقة مضطربة مسبقاً. ويتعين على شركاء إثيوبيا الدوليين أن يفعلوا ما في وسعهم -بما في ذلك الضغط على جميع قادة البلد لخفض حدة الخطابة المستفزة، وتقديم المشورة لرئيس الوزراء للمضي قدماً بحذر في برنامجه الإصلاحي، وتقديم مساعدات مالية متعددة السنوات- لمساعدة آبي في تجنب مثل هذه النتيجة.

ربما لا يوجد مكان ينطوي على الوعد والخطورة معا في السنة الجديدة أوضح من إثيوبيا، الدولة الأكثر سكانا ونفوذا في شرق إفريقيا. منذ توليه منصبه في نيسان (أبريل) 2018، اتخذ رئيس الوزراء، آبي أحمد، خطوات جريئة لفتح سياسة البلاد؛ فأنهى أزمة دامت عقوداً مع إريتريا المجاورة، وأفرج عن سجناء سياسيين، ورحب بعودة الثوار من المنفى، وعين إصلاحيين في المؤسسات الرئيسية. ونتيجة لذلك، فاز بالجوائز في الداخل والخارج -بما في ذلك جائزة نوبل للسلام للعام 2019. لكن تحديات هائلة تلوح في أفق البلد. كانت الاحتجاجات الجماهيرية بين العامين 2015 و2018 التي أوصلت آبي إلى السلطة مدفوعة في المقام الأول بالمظالم السياسية والاجتماعية والاقتصادية. لكنها كانت تنطوي أيضا على مسحة عرقية تحت السطح، لا سيما في أكثر مناطق إثيوبيا اكتظاظا بالسكان، أمهرة وأوروميا، اللتين كان قادتهما يأملون في الحد من نفوذ أقلية تيغراي المهيمنة منذ وقت طويل. وقد أعطت عملية التحرير وجهود تفكيك النظام الحالي التي بذلها آبي طاقة جديدة للنزعة الإثنية، بينما أضعفت الدولة المركزية. تصاعد الصراع العرقي في مختلف أنحاء البلد، مما أسفر عن مقتل المئات وتشريد الملايين وأذكى العداوة بين قادة أقوى مناطقها. وقد تكون الانتخابات المقرر إجراؤها في أيار (مايو) 2020 عنيفة وتقسيمية، حيث يحاول المرشحون التفوق على بعضهم البعض باستغلال النداءات العرقية من أجل الأصوات. ومما يزيد من حدة التوتر جدال مشحون يدور حول النظام الفدرالي الإثني في البلاد، والذي يحوِّل السلطة إلى مناطق محددة على أساس خطوط إثنية-لغوية. ويعتقد مؤيدو هذا النظام أنه يحمي حقوق المجموعة في بلد متنوع نشأ من خلال الغزو والاستيعاب. ويقول المنتقدون أن النظام القائم على أساس عرقي يضر بالوحدة الوطنية. ويقولون أن تجاوز السياسة العرقية التي حددت إمكانات الأمة وقسمتها حان منذ وقت طويل. سعى آبي عموماً إلى حل وسط. لكن بعض الإصلاحات الأخيرة، بما في ذلك دمجه وتوسيعه للائتلاف الحاكم، الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية، نقلته بقوة إلى معسكر الإصلاحيين. وسيتعين عليه خلال العام المقبل بناء جسور بين المناطق الإثيوبية، حتى بينما يتنافس مع القوميين العرقيين في صندوق الاقتراع. وسيتعين عليه إدارة الصخب المطالب بالتغيير بينما يسترضي حرساً قديماً يغلب أن يخسر. تظل العملية الانتقالية التي تشهدها إثيوبيا مصدراً للأمل وتستحق كل الدعم الذي يمكن أن تحصل عليه، لكنها تواجه خطر الانهيار العنيف. وفي أسوأ الحالات، يحذر البعض من أن البلاد قد تتقسم كما حدث في يوغوسلافيا في التسعينيات، بما يجلبه ذلك من عواقب وخيمة على منطقة مضطربة مسبقاً. ويتعين على شركاء إثيوبيا الدوليين أن يفعلوا ما في وسعهم -بما في ذلك الضغط على جميع قادة البلد لخفض حدة الخطابة المستفزة، وتقديم المشورة لرئيس الوزراء للمضي قدماً بحذر في برنامجه الإصلاحي، وتقديم مساعدات مالية متعددة السنوات- لمساعدة آبي في تجنب مثل هذه النتيجة. * *

بوركينا فاسو

كانت بوركينا فاسو أحدث بلد يقع ضحية لعدم الاستقرار الذي تعاني منه منطقة الساحل في إفريقيا. وهناك، يشن متشددون إسلاميون تمردًا منخفض الكثافة في شمال البلاد منذ العام 2016. وقادت التمرد في البداية جماعة أنصار الإسلام، وهي مجموعة كان يقودها إبراهيم مالام ديكو، وهو مواطن بوركينابي وواعظ محلي. وعلى الرغم من أن الحركة متجذرة في شمال بوركينا فاسو، فإنه يبدو أن لها علاقات وثيقة بالجهاديين في مالي المجاورة. وبعد وفاة ديكو في اشتباكات مع القوات البوركينية في العام 2017، تولى شقيقه، جعفر، قيادة المجموعة، ولكن قيل إنه قُتل هو الآخر في غارة جوية في تشرين الأول (أكتوبر) 2019.

لكن العنف انتشر، متسبباً في اضطراب معظم المناطق الشمالية والشرقية، وأدى إلى تشريد حوالي نصف مليون شخص (من إجمالي عدد سكان البلاد البالغ 20 مليون نسمة)، وهو يهدد بزعزعة الاستقرار في المناطق البعيدة، بما في ذلك الجنوب الغربي للبلد. أما مَن هو الطرف المسؤول عن الفوضى بالتحديد، فشأن غامض في كثير من الأحيان. فبالإضافة إلى جماعة أنصار الإسلام، تعمل الجماعات الجهادية المتمركزة في مالي، بما فيها “داعش” المحلي وفروع تنظيم القاعدة، في بوركينا فاسو أيضاً.

كما يمكن أن تتداخل الضربات التي ينفذها المقاتلون مع مصادر أخرى للعنف، مثل اللصوصية، أو المنافسة بين المزارعين والرعاة، أو النزاعات الشائعة على الأرض. وتعمل “مجموعات الدفاع عن النفس” التي تمت تعبئتها على مدى السنوات الأخيرة لتقوم بعمل الشرطة في المناطق الريفية على تأجيج النزاعات المحلية بين الطوائف. وتعاني الأنظمة القديمة لإدارة النزاعات من الانهيار، حيث يتساءل المزيد من الشباب عن سلطة النخب التقليدية الموالية لدولة ليست محل ثقة هي نفسها. كل هذا يجعل البلد أرضاً خصبة لتجنيد المتشددين.

كما تعمل الاضطرابات في العاصمة، واغادوغو، على إعاقة الجهود المبذولة لكبح التمرد. وينزل الناس بانتظام إلى الشوارع للاحتجاج على ظروف العمل أو فشل الحكومة في معالجة الانعدام المتزايد للأمن. وتلوح في الأفق الانتخابات المقرر إجراؤها في تشرين الثاني (نوفمبر) 2020، والتي قد يؤثر العنف على مصداقيتها -وبالتالي شرعية الحكومة المقبلة. ويتبادل الحزب الحاكم وخصومه الاتهامات بتجنيد حراس لحشد الأصوات. ومع أن بوركينا فاسو تبدو على وشك الانهيار، ما تزال نخبها تركز على صراعات القوة الداخلية.

ليست التقلبات التي تشهدها بوركينا فاسو مهمة بسبب الضرر الذي تلحقها بمواطنيها فحسب، وإنما لأن البلد يتقاسم الحدود مع عدد من الدول الأخرى، بما في ذلك العديد من الدول الواقعة على طول ساحل غرب أفريقيا. وقد عانت تلك البلدان من هجمات قليلة منذ أن ضرب الجهاديون منتجعات في ساحل العاج في العام 2016. لكن بعض الأدلة، بما في ذلك التصريحات الخاصة للمسلحين، تشير إلى أنهم قد يستخدمون بوركينا فاسو كمنصة انطلاق لشن عمليات على طول الساحل، أو إرساء جذور في المناطق الشمالية القصية لدول مثل ساحل العاج أو غانا أو بنين.

في أيار (مايو) 2019، ذكرت سلطات ساحل العاج أنها أجهضت هجمات كان مخططاً لها في أبيدجان، أكبر مدن البلاد. وتكشف الدول الساحلية عن نفس نقاط الضعف التي استغلها المسلحون لدى جيرانها الشماليين، وخاصة وجود مناطق الأطراف المهملة التي يشعر سكانها بالاستياء. كما ستختبر البعض منها -ولا سيما ساحل العاج- انتخابات مثيرة للجدل هذا العام. وكل هذا يصرف انتباه حكوماتها ويعني أن أي أزمة تنشأ ستجعلها أكثر انكشافاً أمام الخطر.

حتى الآن، تركز التعاون بين بوركينا فاسو وجيرانها على العمليات العسكرية المشتركة. وربما تكون الدول الساحلية بصدد الاستعداد للقيام بنفس الشيء. ومع ذلك، سيكون من الأفضل أن تركز الحكومات في المنطقة على تبادل المعلومات الاستخباراتية، وضوابط الحدود، والسياسات الرامية إلى كسب القرويين في المناطق المتأثرة. ومن دون اتخاذ مثل هذه الخطوات، تبدو الاضطرابات في المنطقة مرشحة لمزيد من الانتشار.

*محام أميركي وعالم سياسي ومختص في فض النزاعات. وهو حالياً مدير برنامج للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية في واشنطن العاصمة. مساعد خاص سابق للرئيس بيل كلنتون للشؤون العربية-الإسرائيلية (1998-2001). وقبل تولي هذا المنصب كان مساعداً لمستشار الأمن القومي ساندي بركر (1996-1998) ومدير إدارة الديمقراطية وحقوق الإنسان والشئون الإنسانية في مجلس الأمن القومي (1994-1996). يعتبر خبيراً في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وكتب بغزارة في هذا الموضوع. وكمساعد خاص للرئيس كلنتون، كان عضواً في فريق السلام الأميركي وساعد في تنظيم قمة كامب ديفيد 2000.

*نشر هذا التقرير تحت عنوان: 10 Conflicts to Watch in 2020