الجزائر – أعلنت السلطات الجزائرية، تخصيص 10 طائرات لنقل المشجعين الى مصر من أجل متابعة مباراة منتخب الجزائر في الدور نصف النهائي لكأس الأمم الإفريقية ضد نيجيريا، الأحد.

ونقل التلفزيون الرسمي في نشرته المسائية، قرار رئيس الوزراء نور الدين بدوي تخصيص هذه الطائرات لنقل المشجعين السبت، في رحلات ستنطلق من الجزائر العاصمة، وهران (غرب)، قسنطينة (شرق) وورقلة (جنوب).

وبلغ المنتخب الجزائري – الباحث عن لقبه الثاني في البطولة القارية والأول منذ تتويجه على أرضه عام 1990 – الدور نصف النهائي بفوزه الخميس على ساحل العاج بركلات الترجيح 4-3، بعد التعادل الإيجابي 1-1.

ويقدم “محاربو الصحراء” في البطولة التي تستضيفها مصر حتى 19 تموز (يوليو) الحالي، أداء هو الأفضل بين المنتخبات المشاركة، ما جعلهم بقيادة المدرب جمال بلماضي، أبرز مرشح لنيل لقب النسخة 32. (أ ف ب)