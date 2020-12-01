10 طلابٍ من “الأميرة سميّة للتكنولوجيا” يحصلونَ على منح “المحاسبين الإداريين الأمريكي”

عمان- الغد- حصل عشرةُ طلاب متفوّقين من قسمِ المحاسبة، في كلية الملك طلال لتكنولوجيا الأعمال في جامعة الأميرة سميّة للتكنولوجيا على منحٍ من معهد المحاسبين الإداريين الأمريكي IMA، ستمكّنهم من نيل شهادة المحاسب الإداري المعتمد الدولي CMA للعام 2020.

وبارك رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مشهور الرفاعي للطلبة على إنجازهم المستحق، مؤكداً على أن العمل الدؤوب يفتحُ آفاقاً واسعة أمام الطالب المثابر، ويقوّي عزيمته لصناعة مستقبله المشرق، مبدياً سعادته على ما يحقّقهُ طلبة الجامعة من تميز وحضور كبيرين على الصعيدين المحلي والدولي قائلاً: ” إن هذا التوجّه يعكسُ تطلعات صاحبة السمو الملكي الأميرة سمية بنت الحسن المعظمة رئيس مجلس أمناء الجامعة، في وصول طلبة الجامعة إلى التنافسية العالمية بكل جدارة”.

كما وبيَّن رئيس قسم المحاسبة الدكتور سليمان البرغوثي إن هذه المنح يحصل عليها طلبة القسم المتفوقون للسنة الثالثة على التوالي، وقيمة المنحة الواحدة 1400 دولاراً أمريكياً، وتشمل كذلك عضوية IMA، ورسوم امتحان شهادة CMA، التي من شأنها أن تساعد الحاصل عليها في كسب فرصة عمل مميزة محلياً وعالمياً.

ويعدُّ المعهدُ جهة رائدة تمكّن المهنيين في المحاسبة الإدارية والتمويل من التميّز والتفوّق في الأداء، وهو جمعية عالمية للمحاسبين والماليين المهنيين العاملين في مجال الأعمال التجارية يرجع تأسيسها إلى عام 1919م.

ويُذكر أن كلية الملك طلال لتكنولوجيا الأعمال حصلت في ربيع العام الحالي على الاعتماد الدولي AACSB؛ لتصبح الجامعة بذلك واحدة من 5% من جامعات العالم، ومن 2% من جامعات العالم خارج الولايات المتحدة الأمريكية، والأولى في تاريخ الجامعات الأردنية تنال هذا الاعتماد.