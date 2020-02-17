10 علامة لا يمكن تجاهلها تشير إلى الإصابة بسرطان الحلق

ترجمة: ينال أبو زينة

الغد- يمكن للمرء أن يربح معركته ضد سرطان الحلق من خلال التمتع بالإيجابية اللازمة، لكن عليه بدايةً ألا يتجاهل العلامات التي تدل على الإصابة به. وليس الأمر مخيفاً جداً، فمعدلات الشفاء من هذا الداء بالذات مرتفعة جداً، كما ويمكن إستئصال أورامه دون حدوث أضرار تُذكر.

وفيما يلي 10 علامات مبكرة تنذر بالإصابة بسرطان الحلق، وفقاً لـ”مركز ميموريال سلوان كيتيرينغ للسرطان” التي نقلها عنه موقع “باور أوف بوزيتيفيتي”:

1- التهاب الحلق

عادة ما تولد المراحل الأولى من المرض التهاباً في الحلق. ولكن، على النقيض من نزلات البرد والانفلونزا، لا يرحل ألم الحلق الناتج عن سرطان الحلق في غضون أيام قليلة.

2- فقدان الوزن

غالباً ما تؤدي الإصابة بأي نوع من أنواع السرطان إلى خسارة الوزن. لكن ألم الحلق يخلق تحدياً أكبر عند تناول الطعام، مما يجعل خسارة الوزن تتم بسرعة أكبر.

3- تغيرات صوتية

يتغير الصوت طبيعياً عند الإصابة بسرطان الحلق، لاسيما وأنه يستهدف صندوق الصوت لدى الانسان. ويمكن لكل من سرطاني الحنجرة والبلعوم التسبب ببحة وتغييرات في الصوت أيضاً.

ووفقاً لـ”مركز روجيل للسرطان”، فإن سرطان الحنجرة يضرب الأوتار الصوتية، لكن الجيد في الأمر هو أن أورامه سهلة التحديد والاستئصال نسبياً.

4- مشاكل في البلع

إنه لمن الشائع مواجه مشاكل في البلع من الإصابة بسرطان الحلق. بحيث يشعر المرء وأن الطعام يمر وكأنه يلتصق بحلقه. وربما يشعر أيضاً بحرقة مؤلمة أثناء ذلك.

5- وجود ورم في الرقبة

يعد تورم العقد الليمفاوية أحد الأعراض الرئيسية لأنواع كثيرة من السرطان. وعادة ما تتواجد هذه العقد أسفل الجزء الخلفي من الفك السفلي وعلى جانبيه. وهناك الكثير من الأسباب المحتملة لتورم هذه العقد، بما فيها نزلات البرد. لكن العقد التي تواصل نموها إلى حجم لا تتضخم أو تتقلص بعده هي ما توجب زيارة الطبيب.

6- السعال

يدخل السعال المستمر الذي لا يتحسن ضمن أهم أعراض سرطان الحلق –لاسيما وإن بدأ المرء يسعل الدم. وينبغي أن يُفرق المدخون بين السعال الناتج عن التدخين وذلك ذو العلاقة بالسرطان.

7- مشاكل في فتح الفم بشكل طبيعي

ربما يطور المصاب بهذا النوع من السرطان مشاكل في فتح فمه ومضغ الطعام.

8- ورم في الفك أو الرقبة أو الفم

ليست العقد اللمفاوية وحدها من تشير إلى معاناة سرطان فموي. فعلى الشخص أن يزور الطبيب فور أن يعثر على ورم في أي مكان في الفم أو الفك أو الحلق أو الرقبة.

9- نزيف الأنف

يشيع نزيف الأنف بين أعراض سرطانات الفم –خاصة إن لم يكن الشخص يعانيه عادة.

10- الصداع

ونعني هنا الصداع المتكرر الذي يمكن أن يتراوح من ذلك الذي نشعر به خلف العينين إلى الصداع النصفي. وربما يمتد ألمه أيضاً إلى الرقبة والكتفين.

وفي نهاية المطاف، يمكن علاج سرطان الحلق بنسبة نجاح هائلة في مراحله الأولى، لكن على المرء ألا يفقد الأمل إذا ما كان في مراحله المتقدمة أيضاً.