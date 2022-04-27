10 قروش سعر كيلو البندورة في السوق المركزي

بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي، التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء، 2896 طنا، منها 2234 طنا خضار و443 طنا فواكه و217 طنا من الورقيات.

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف التي وردت إلى السوق حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد ومنها، الباذنجان الأسود العجمي الذي يتراوح سعره بين 20 و40 قرشا، والبصل الناشف بين20 و35 قرشا، والبطاطا بين 35 و60 قرشا، والبندورة بين 10 و25 قرشا، والجزر بين 25 و30 قرشا، والخيار بين 20 و40 قرشا، والزهرة بين 10 و20 قرشا، والكوسا بين 20 و35 قرشا، والليمون بين 100 و200 قرش، والموز البلدي بين 50 و75 قرشا. (بترا)