10 كابسات نفايات تدخل الخدمة في بلدية إربد بعد إعادة تأهيلها

أحمد التميمي

إربد- أدخلت بلدية اربد الكبرى 10 آليات (كابسات وضاغطات للنفايات) ضمن اسطولها العامل في مجال جمع النفايات وذلك بعد صيانتها وإعادة تحديثها والتأكد من صلاحيتها وسلامتها على السائقين.

وقال رئيس بلدية اربد الكبرى المهندس حسين بني هاني خلال جولة قام بها صباح اليوم على دائرة الميكانيك ان فرق الصيانة في بلدية اربد الكبرى استطاعت إصلاح وتحديث جميع هذه الآليات التي توقفت عن العمل لسنوات طويلة وكانت تعتبر خارج الخدمة كلياً.

وأضاف ان بعض هذه الأليات متوقفة عن العمل منذ أكثر من أربع سنوات، مشيراً إلى ان تكلفة صيانة الآلية الواحدة لم تتجاوز العشرة آلاف دينار كحد اقصى وهو ما يعتبر تكلفة غير مرتفعة خاصة انه تم توفير ثمن شراء آليات جديدة.

واكد بني هاني ان جميع هذه الآليات هي كابسات وضاغطات للنفايات سيتم الحاقها بأسطول البلدية وهو ما سيعمل على زيادة وتعزيز ساعات العمل بجمع النفايات وتعزيز بعض المناطق التي كانت تشتكي من نقص الكابسات في أوقات معينة.

من جهته، قال مدير دائرة الميكانيك في البلدية المهندس كمال عمورة ان مشاغل الدائرة وموظفيها قاموا بتجميع وصيانة وعمل براميل لهذه الكابسات والضاغطات وتمت الإستفادة من مواد موجودة أصلا في مشاغل البلدية لآليات قديمة تم شطبها سابقاً.

وأضاف عمورة ان جميع اعمال الصيانة تمت داخل مشاغل البلدية وان الكلفة التي تم دفعها كانت ثمناً لقطع غيار وجب تبديلها وتجديدها.