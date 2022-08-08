10 متسابقين يحجزون مقاعدهم في نهائيات “كأس تويوتا جازو للسباقات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” لعام 2022

منافسات مشتعلة وتصفيات حماسية في الأردن ومصر ولبنان وقبرص والكويت

عمان، آب 2022: أُقيمت مؤخرًا الجولة الأولى من التصفيات المحلية “لكأس تويوتا جازو للسباقات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” الذي يقام برعاية رسمية من شركة تويوتا موتور كوربوريشن ممثلة بفريق “تويوتا جازو للسباقات”؛ لمواكبة المشهد المتنامي للرياضات الإلكترونية والسباقات الرقمية عالميًا في أجواء حماسية ومنافسات محتدمة بين أمهر سائقي أجهزة المحاكاة في الأردن ومصر ولبنان وقبرص والكويت لحجز مقاعدهم في النهائيات المقررة إقامتها في العاصمة الأردنية عمّان في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وبعد النجاح الاستثنائي الذي حققه “كأس تويوتا جازو للسباقات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” بنسخته الأولى العام الماضي، يعود هذه السنة ليطال شريحة أوسع من المتنافسين وبهيكلية متطورة تشمل جولات تأهيلية محلية تضمن للجميع فرصة إظهار مواهبهم والفوز لتمثيل بلدانهم في النهائيات.

استهل الأردن هذه التصفيات يوم الخميس 28 تموز/ يوليو، وتلته مصر ومن ثم لبنان وقبرص، في حين جرت منافسات الكويت يوم الخميس 4 آب/ أغسطس. وكانت حلبة فوجي اليابانية الشهيرة مسرحًا للمنافسات بين السائقين، الذين قدّموا أفضل ما لديهم لتحقيق أقوى نتيجة ممكنة، خاصة أن سائقَين اثنين فقط يتأهلان من كل بلد، على أن يحتفظ صاحب المركز الثالث بورقة الاحتياط في حال لم يتمكن أيّ من المتأهليْن من حضور نهائيات البطولة.

وفي تصفيات الأردن بدا واضحًا تفوّق عدد من السائقين، ومن أبرزهم غيث أبو طه ومعاذ الشيشاني ووصيف الكأس العام الماضي عز بُسطامي، وحمزة الهنداوي. وبالوصول إلى السباق النهائي بقيت المنافسات مشتعلة على حالها، فيما تفاوتت استراتيجيات السباق وسط تبدلات متواصلة في المراكز، أسفرت نهاية الأمر عن فوز غيث أبو طه بالمركز الأول، فيما ضمن عز بُسطامي فرصته للمنافسة على اللقب الأكبر مرة أخرى باحتلاله المركز الثاني، وجاء معاذ الشيشاني ثالثًا.

أما في مصر، التي تسجّل ظهورها الأول هذه السنة في البطولة، فقد فرض حازم زكي سيطرته على المنافسات منذ بداية التصفيات المحلية، بينما خاض 4 سائقين منافسات محتدمة بين بعضهم بعضًا على المركز الثاني في السباق “السبرينت” والسباق الرئيسي؛ حيث تمكن محمد واصل من الابتعاد قليلًا عن باقي السائقين ليضمن التأهل إلى جانب حازم زكي للنهائيات، فيما حل محمد رأفت بالمركز الثالث.

وفي لبنان، اقتصرت المنافسات على مركز وحيد للتأهل إلى نهائيات البطولة؛ إذ يتأهّل سامي-جو أبي نخلة مباشرة إلى النهائيات كونه حامل لقب الكأس العام الماضي.

وبدا واضحًا منذ انطلاق التصفيات في لبنان، بروز نجم جديد وهو اليافع كارل إيتيميزيان، الذي تفوّق وبوضوح على كوكبة من نجوم سباقات المحاكاة في لبنان، ليحجز وعن جدارة مقعده في النهائيات إلى جانب أبي نخلة، فيما حل وسيم أبي خليل بالمركز الثالث.

ولم تكن الإثارة أقل شأنًا في تصفيات قبرص؛ حيث فصل فارق ستة أعشار من الثانية فقط بين أصحاب المراكز الأربعة الأولى في الحصة التأهيلية، قبل أن يفوز باناجيوتيس بيتساس بسباق “السبرينت”، لكن الفوارق بقيت متقاربة بين الجميع.

وفي السباق النهائي والحاسم تنوعت الاستراتيجيات وبدأت المنافسات منذ المنعطف الأول عندما انقض ديموستينيس مايكل إلى الصدارة، وتبدلت بعدها المراكز مرارًا وتكرارًا سواء بالاستراتيجيات أو بتجاوزات جريئة وأكثر من رائعة على أرض الحلبة، ليعبر يانّيس هاديشارالامبوس خط النهاية أولًا متقدمًا بفارق 3 ثوانٍ على باناجيوتيس بيتساس، الذي تفوّق بدوره بفارق ثانية واحدة فقط على صاحب المركز الثالث ديموستينيس مايكل.

وفي تصفيات الكويت، فرض السائق خالد دشتي سيطرةً مُطلقة منذ بداية المنافسات حتى نهايتها، فيما فرض مهدي بوليّان اسمه كأبرز المرشحين للتأهل مع دشتي إلى نهائيات البطولة في الأردن، وهذا ما فعله؛ حيث حافظ على وتيرة مستقرة خلال السباقات ليبقى بمنأى عن أي منافسة من السائقين خلفه، فيما احتدمت المعارك على أرض الحلبة بين باقي السائقين على المركز الثالث، الذي كان في نهاية الأمر من نصيب عبد الرحمن الظفيري، ليحجز ورقة الاحتياط عن الكويت للنهائيات.

وبعد انتهاء الجولة الأولى من التصفيات المحلية، تنتقل الأنظار إلى الجولة الثانية التي سيتأهل منها 6 سائقين آخرين من كل موريتانيا (12 آب/ أغسطس)، والإمارات (13 آب/ أغسطس)، والمغرب (14 آب/ أغسطس).

أما الجولة الثالثة من التصفيات فتضم عُمان (25 آب/ أغسطس)، والسعودية (26 آب/ أغسطس)، وقطر (27 آب/ أغسطس)، والبحرين (28 آب/ أغسطس)، على أن تُقام النهائيات في العاصمة الأردنية عمّان، خلال الفترة ما بين 6-8 تشرين الأول/ أكتوبر.

ومن المقرَّر أن تُبَث جميع فعاليات التصفيات المحلية لجميع البُلدان على قناة “ديزيرت فوكس رايسينج” عبر يوتيوب، عبر الرابط التالي: t.ly/snqa.

المتأهلون إلى نهائيات “كأس تويوتا جازو للسباقات الرقيمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” لعام 2022:

الأردن: غيث أبو طه – عز بُسطامي (المركز الثالث: معاذ الشيشاني)

مصر: حازم زكي – محمد واصل (المركز الثالث: محمد رأفت)

لبنان: سامي-جو أبي نخلة – كارل إيتيميزيان (المركز الثالث: وسيم أبو خليل)

قبرص: يانّيس هاديشارالامبوس – باناجيوتيس بيتساس (المركز الثالث: ديموستينيس مايكل)

الكويت: خالد دشتي – مهدي بوليّان (المركز الثالث: عبدالرحمن الظفيري)